Чи зросте вартість електроенергії та газу від 1 травня – рішення Кабміну

У Кабміні розповіли, якою буде ціна на комунальні послуги в Україні від 1 травня 2024 року.

В Україні вартість електроенергії до кінця травня 2024 року не підвищуватиметься і становитиме 2,64 грн/ кВт*год. До кінця літа зберігається пільгова ціна на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення.

Про це заявили на засіданні Кабінету Міністрів.

"Ухвалюємо рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення - 2 грн 64 копійок за кіловат. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Проте вже розпочалися обговорення щодо можливого підвищення вартості електроенергії. Як зазначив Денис Шмигаль, попри ремонти 24/7, в енергосистемі зберігається значний дефіцит.

"Ми встановлюємо міні-ТЕЦ в різних містах, посилюємо енергосистему через її децентралізацію, але відновити все швидко неможливо. Тож закликаю українців ощадливо використовувати електроенергію", - додав прем'єр.

У Кабміні також затвердили постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.

"Також цього тижня державний "Нафтогаз" продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде складати 7 грн 96 коп. за куб блакитного палива", - резюмував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії у ніч проти 27 квітня вдарила по Україні різними типами ракет. Ціллю атаки стала критична інфраструктура – ворог вдарив по об'єктах енергетики в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях – є пошкодження, діють графіки відключень у Харківській області та у Кривому Розі.

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