Чистоту депозитів англійських компаній родини Суркісів у "Приватбанку" підтвердили американські аудитори

Висновки всесвітньовідомої компанії Alvarez & Marsal (США) однозначні: кошти англійських компаній родини Суркісів у Приватбанку мають легальне походження, гроші не мають жодного відношення до схеми виведення кредитних коштів Приватбанку.

Про це повідомив ТСН адвокат Ігоря Суркіса Ігор Алексєєв, посилаючись на фінальний документ, що є в його розпорядженні.

"Міжнародні аудитори фактично по молекулах проаналізували кожну фінансову операцію. Фахівцям компанії Alvarez & Marsal була надана інформація не тільки про те, звідки походять ці кошти, а й про те, куди і на що ці кошти витрачалися", – зазначив адвокат.

На думку Алексєєва, це безпрецедентна відкритість і транспарентність.

"На моє переконання, ви не знайдете в Україні подібних прикладів, коли фактично всю фінансову звітність вивертають і перевіряють кожну операцію до найменших дрібничок", – говорить він.

За словами юриста, висновки аудиту прості й однозначні – депозити мають легальне походження. Вони не мають жодного відношення до схем виведення кредитних коштів "Приватбанку".

"І це, підкреслюю, встановили міжнародні аудитори за результатами відповідного форензик розслідування. На сайті американської компанії ви можете знайти коротке резюме проведеного розслідування, і тих висновків, до яких вони дійшли", – говорить Алексєєв.

"Такі авторитетні компанії дуже сильно оберігають свою репутацію. Тому, якщо вони під час свого незалежного аудиту побачили навіть маленький, найменший натяк на факти зловживань, на факти виведення коштів з Приватбанку, вони це би обов’язково відобразили у своєму звіті. Але таких висновків ви там не знайдете. Висновки аудиторів чіткі і однозначні – кошти мають легальне походження, кошти не мають жодного відношення до схеми виведення кредитних коштів із Приватбанку", – наголошує адвокат Ігоря Суркіса.

Для довідки:

Alvarez & Marsal – міжнародна консалтингова компанія, що заснована понад 35 років тому в Нью-Йорку (США). На сьогодні вона налічує більше 5400 співробітників у 65 офісах у 25 країнах світу.

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