Члени кредитних спілок будуть захищені системою гарантування вкладів

В Україні нараховують близько 300 кредитних спілок, членами яких є майже 400 тисяч осіб.

В Україні запроваджується система гарантування вкладів для кредитних спілок.

Як повідомляє видання НВ, наразі йдеться про гарантії на суму 100 тис грн.

"Цей механізм правильний... Він показав себе в інших країнах, це світовий досвід. І насамперед молоде покоління українців хоче таких зрозумілих, простих механізмів і простого забезпечення. Тому, безумовно… ми очікуємо збільшення вкладів, особливо серед молодшого покоління. Це цивілізований, зрозумілий інструмент", - сказав член правління Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, голова КС "Вигода" Юрій Мокрицький.

За його словами, усі роки незалежності кредитні спілки працювали над пошуком механізму гарантування вкладів.

Гарантії поширюватимуться лише на вклади у кредитних спілках, про пайові внески не йдеться. "Це дасть змогу покрити гарантією близько 80% кількості вкладників кредитних спілок та більше 50% за сумою вкладів. Надалі, як планується, сума відшкодування за вкладами у кредитних спілках поступово досягне рівня гарантій у банках. Наша ж стратегічна мета – європейський рівень гарантій у 100 тис євро", – заявила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.

Вона зауважила, що запровадження гарантій не лише захистить вкладників у разі неплатоспроможності кредитної установи, а й зменшить саму ймовірність виникнення такої ситуації, оскільки механізм передбачає посилення нагляду регулятора за діяльністю кредитних спілок.

На сьогодні в Україні функціонує близько 300 кредитних спілок, членами яких є майже 400 тисяч членів - українців. Близько половини кредитних спілок мають ліцензії на залучення вкладів, загальна сума яких становить суму близько 1,2 млрд грн. На переконання учасників фінансового ринку, запровадження системи гарантування стимулюватиме суттєве зростання цього показника.

Раніше в НБУ повідомили, що активи кредитних спілок за підсумками ІІ кварталу 2021 року зростали помірними темпами. Кредитний портфель кредитних спілок зріс за квартал на 4%, обсяги нового кредитування зросли на 11%, зокрема споживчого – на 21%.

