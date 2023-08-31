Чоловік відсудив у "ПриватБанку" кругленьку суму: йдеться про відсотки за кредитний ліміт

Суд у справі вирішив, що не можна списувати відсотки за використання кредитного ліміту.

Дніпровський суд Києва зобов’язав "ПриватБанк" повернути клієнту установи 10 185 грн. грн. Позивач скаржився, що не підписував умови використання кредитного ліміту, тому вважає незаконною ставку у 3,5%.

Про це свідчить рішення суду №755/2320/23, ухвалене 29 серпня.

Суд задовольнив вимоги позивача повернути йому списані з банківського рахунку гроші. Суддя В.І. Галаган погодився, що банк не має права стягувати відсотки за використання кредитного ліміту, адже клієнт не давав своєї письмової згоди на це.

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"Позивачем не було укладено з відповідачем жодних кредитних договорів та договорів про встановлення кредитного ліміту, що свідчить про безпідставне списання коштів з рахунку позивача, тому останній змушений звернутися з цим позовом до суду", – йдеться у судовому рішення.

Згідно з рішенням суду, "ПриватБанк" зобов’язаний повернути клієнту списані з його рахунку кошти в розмірі 10 185,22 грн, а також сплатити судовий збір у розмірі 1073 грн.

"Відсутні підстави вважати, що сторони під час укладання договору обмовили письмово ціну договору, встановлену у формі сплати відсотків за користування кредитними коштами, а також відповідальність у вигляді неустойки", – також вказано в судовому рішенні.

До слова, нещодавно житель Львівщини відсудив у держави 20 тис. грн компенсації за вручення повістки. Чоловік також довів у суді, що через дії правоохоронців у нього погіршився стан здоров’я.

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