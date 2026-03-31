Чому 2026 року зберігати гроші в доларах стало невигідно: експерти назвали альтернативу

Традиційна «тиха гавань» для українських заощаджень — американський долар — у 2026 році стрімко втрачає свою привабливість. Поки населення за звичкою стежить за табло обмінників, фінансові аналітики констатують: альтернативні інструменти, такі як облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), дають стабільно вищий прибуток.

Про це пише інвестиційна компанія ICU.

З початку 2026 року національна валюта втратила близько 4% своєї вартості. Експерти компанії пов’язують це із зовнішніми факторами: геополітичною напругою та нестабільністю на енергетичних ринках. Проте фахівці закликають не піддаватися паніці.

Національний банк України (НБУ) наразі повністю контролює ситуацію. Регулятор активно втручається у валютний ринок, проводячи інтервенції з резервів. Очікується, що золотовалютні резерви країни протягом року не опускатимуться нижче позначки у 50 мільярдів доларів, що є потужним запобіжником від різких обвалів.

Головна проблема валютних заощаджень сьогодні — це їхня низька дохідність. Прибуток інвестора в долар залежить виключно від курсової різниці. Аналітики провели чіткий розрахунок: за поточного курсу близько 44 грн/дол., валюта стане вигіднішою за гривневі інструменти лише за однієї умови.

«Для того, щоб інвестиція в валюту перевершила альтернативи, курс має піднятися приблизно до 51 грн за рік. Такий сценарій наразі виглядає малоймовірним», — зазначають у ICU.

На противагу цьому, ОВДП наразі пропонують близько 15,5% річних. Навіть якщо гривня продовжить помірно девальвувати, інвестор у держоблігації все одно залишиться «у плюсі».

Надійність гривневих інструментів підкріплюється не лише золотим запасом НБУ, а й обіцянками міжнародних партнерів. Україна розраховує на значні транші від МВФ та Європейського Союзу, що дозволить утримувати курс у прогнозованих межах.

ОВДП вважаються одним із найбезпечніших варіантів, адже їхню виплату гарантує держава. На відміну від непередбачуваного валютного ринку, дохідність тут фіксована і зрозуміла вже в момент купівлі.

Як розпорядитися грошима у 2026 році

Крім облігацій, експерти виділяють ще кілька варіантів для тих, хто прагне зберегти капітал:

Гривневі депозити: банки пропонують підвищені ставки для залучення ліквідності;

Нерухомість: інвестиції у великих містах залишаються актуальними;

Диверсифікація: розподіл заощаджень між кількома інструментами для мінімізації ризиків.

Нагадаємо, згідно із законом про Державний бюджет, від 1 квітня 2026 року прожитковий мінімум в Україні залишиться незмінним, оскільки його розмір було зафіксовано на початку року.

Станом на 2026 рік середній показник на одну особу становить 3 209 грн. Для дітей до 6 років він визначений на рівні 2 817 грн, для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн, для працездатних осіб — 3 328 грн, а для осіб, які втратили працездатність, — 2 595 грн.

Прожитковий мінімум використовується для розрахунку низки соціальних виплат, зокрема допомоги малозабезпеченим, аліментів, соціальних гарантій та індексації доходів, а також впливає на окремі штрафи й адміністративні платежі.

Водночас цей показник не впливає на розмір мінімальної заробітної плати, податки для бізнесу та єдиний соціальний внесок, які визначаються окремо.