Чому дорожчають яйця: експерт зробив песимістичний прогноз про ціни

Аналітик прогнозує зростання ціни у листопаді-грудні.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Яйця

Яйця в Україні дорожчають / © Associated Press

Вартість десятка яєць в Україні зросла до 73,5-77,5 гривні і це — ще не межа подальшого здорожчання.

Про причини зростання цін повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в коментарі РБК-Україна.

«Восени традиційно дорожчають яйця, оскільки знижується несучість курей. Також на їх вартість впливає ціна корму для птиці, зокрема кукурудзи», — зазначив він.

Експерт нагадав, що торік ціна яєць різко зросла в листопаді — на 40%. Причиною було саме здорожчання кормів для птиці.

За словами Максима Гопка, цього року яйця дорожчають не так стрімко — ціна почала підніматися ще від серпня. Однак нинішня вартість — це ще не межа.

«Ми ще не досягли піку ціни, оскільки тільки входимо у холодний період», — додав Гопка.

Аналітик прогнозує зростання ціни у листопаді-грудні. Надалі вартість яєць визначатимуть врожай кормових культур і ситуація на птахофабриках, зокрема стабільність електропостачання.

Нагадаємо, за погнозом Нацбанку, протягом наступних трьох кварталів ціни на овочі в Україні будуть нижчими, ніж торік.

