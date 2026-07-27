Чому дизель дорожчає в Україні: експерт пояснив, що буде з цінами на АЗС

АЗС / © Pixabay

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На українському ринку виникла нестача дизельного пального, яка вже позначається на цінах на автозаправних станціях. Водночас про масштабний дефіцит нараззі не йдеться — проблема полягає у складнішому та дорожчому постачанні пального, що безпосередньо впливає на його вартість.

Про це повідомив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін.

За словами експерта, дизельне пальне є на ринку, однак його постачання стало значно складнішим і дорожчим.

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Через це імпортери несуть додаткові витрати, які зрештою закладаються у кінцеву ціну для споживачів.

«Ціна на дизель буде досить висока, тому що зараз його не вистачає. Але не можна казати, що буде дефіцит. Він трансформується у високу ціну — десь 95 гривень за літр», — зазначив Льоушкін.

За оцінкою експерта, якби не виникло проблем із постачанням через кордон, дизельне пальне сьогодні коштувало б приблизно 83–84 гривні за літр. Натомість нинішня ситуація додає до ціни ще близько 7 гривень.

Частина цих коштів, за словами Льоушкіна, пов’язана зі зростанням логістичних витрат, а частина — із більшою маржею окремих імпортерів.

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Однією з головних причин подорожчання експерт називає проблеми із судноплавством на Дунаї. Через низький рівень води логістика значно ускладнилася, що вплинуло на доставку дизельного пального до України та збільшило його собівартість.

Чи може дизель коштувати понад 100 гривень

Подальша ситуація, за словами Дмитра Льоушкіна, залежатиме від кількох факторів.

Якщо знизяться світові ціни на газойль або покращаться умови судноплавства на Дунаї, ринок може стабілізуватися. Втім, якщо цього не станеться, експерт не виключає, що вартість дизельного пального може перевищити 100 гривень за літр.

Водночас він наголосив, що розвиток ситуації багато в чому залежить від погодних умов, які наразі неможливо точно спрогнозувати.

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Дизельна криза в Україні — останні новини

Нагадаємо, на українському ринку пального склалася критична ситуація: гуртова вартість дизельного пального перевищила роздрібні ціни на АЗС. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попереджає, що запас для стримування цін вичерпано.

За прогнозом експерта, здорожчання пального на заправках відбуватиметься нерівномірно і залежатиме від того, як швидко в окремих мережах закінчаться старі запаси.

Також експерт попередив, що вже найближчими днями українські водії можуть зіткнутися з новою ціновою кризою на АЗС.

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