Чому "Національний кешбек" може не надійти на картку: названо причини

Проблеми з нарахуванням спостерігаються в магазинах та в аптеках.

В Україні минулого року розпочалася програма "Національний кешбек". В межах програми громадяни можуть одержати фінансову компенсацію у розмірі 10% від вартості придбаних товарів українського виробництва. Але бувають випадки, коли кешбек не нараховують.

Про це повідомляє "24 канал".

"Національний кешбек" могли не нарахувати, якщо:

каса магазину, де здійснювалась покупка, могла бути не налаштована для участі в програмі;

придбаний товар не зареєстрований у програмі (можна перевірити на сайті в переліку виробників і товарів або за допомогою сканера штрих-кодів в мобільному застосунку «Дія»);

маркування «Зроблено в Україні» на товарі не є обов’язковим і не гарантує, що він є учасником програми «Національний кешбек»;

продавець, у якого була зроблена покупка, не зареєстрований у програмі (перевірити це можна у списку продавців на сайті, щоб впевнитись, що магазин бере участь у програмі);

стався збій у роботі термінала.

Як повідомлялося, вже 10 млн українців та українок подалися на виплату 1 000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". За півтора місяці заявки відправили майже половина всіх користувачів застосунку "Дія", а виплати на дітей оформили майже 2,5 млн громадян.

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