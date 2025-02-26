Чому нам важко відкласти гроші та як це змінити: 10 дієвих інструментів і методів заощадження

Збереження грошей може здаватися складним завданням, але це можливо! Дізнайтеся, чому нам важко відкласти кошти та як змінити свій підхід, використовуючи дієві стратегії та корисні інструменти.

Заощадження грошей здається простою звичкою, але для багатьох цей процес може виявитися справжнім викликом. Люди відкладають кошти з різних причин: для створення фінансової подушки, здійснення великих покупок, інвестування чи забезпечення безпечної старості.

Офіційна статистика Національного банку України показує, що 2024 року обсяг готівкової валюти поза банківською системою зріс на 16,5 млрд доларів, що значно перевищує показник попереднього року. Сукупний обсяг готівкової валюти на руках у населення та бізнесу сягає приблизно 130 млрд доларів (5,46 трлн грн) – сума, що суттєво перевищує всі гривневі активи, які становлять близько 2,5 трлн гривень. Така статистика наочно демонструє, що навіть в умовах війни та економічних труднощів українці продовжують активно заощаджувати, надаючи перевагу більш стабільним іноземним валютам, аніж національній.

Втім, на практиці це не так легко, адже економія потребує дисципліни, грамотного планування та самоконтролю. Чому ж нам так складно накопичувати гроші, і як можна зробити цей процес простішим та ефективнішим?

Чому важко заощаджувати?

Складнощі із заощадженням пов'язані з психологічними, соціальними та економічними факторами:

Психологія миттєвого задоволення – наш мозок запрограмований на отримання швидкої винагороди. Коли ми купуємо щось, то відчуваємо миттєву радість. Натомість процес заощадження вимагає відмови від цього задоволення зараз заради майбутньої вигоди, яку важко відчути емоційно. Тому накопичення здається чимось абстрактним і менш привабливим.

– наш мозок запрограмований на отримання швидкої винагороди. Коли ми купуємо щось, то відчуваємо миттєву радість. Натомість процес заощадження вимагає відмови від цього задоволення зараз заради майбутньої вигоди, яку важко відчути емоційно. Тому накопичення здається чимось абстрактним і менш привабливим. Вплив маркетингу – маркетинг активно використовує страх втратити вигідну можливість. Фрази "Лише сьогодні", "Останній шанс", "Обмежена пропозиція" викликають у нас відчуття терміновості, підштовхуючи до імпульсивних покупок. Ми боїмося, що, не придбавши товар зараз, втратимо можливість заощадити.

– маркетинг активно використовує страх втратити вигідну можливість. Фрази "Лише сьогодні", "Останній шанс", "Обмежена пропозиція" викликають у нас відчуття терміновості, підштовхуючи до імпульсивних покупок. Ми боїмося, що, не придбавши товар зараз, втратимо можливість заощадити. Соціальний тиск і ефект порівняння – соціальні мережі формують уявлення про "ідеальне життя". Бажання відповідати цим стандартам змушує людей витрачати більше, ніж вони можуть собі дозволити. Порівнюючи себе з іншими, ми підсвідомо намагаємося "триматися на рівні", навіть якщо це шкодить нашим фінансам.

– соціальні мережі формують уявлення про "ідеальне життя". Бажання відповідати цим стандартам змушує людей витрачати більше, ніж вони можуть собі дозволити. Порівнюючи себе з іншими, ми підсвідомо намагаємося "триматися на рівні", навіть якщо це шкодить нашим фінансам. Жити "тут і зараз" – в умовах нестабільності, особливо під час війни, багато людей намагаються отримувати максимум задоволення від моменту. Майбутнє здається непередбачуваним, тому з'являється бажання насолоджуватися життям сьогодні, а не відкладати на потім. Це призводить до підсвідомого уникнення накопичень і зростання спонтанних витрат.

"В умовах війни та економічної нестабільності психологія "жити сьогоднішнім днем" значно посилюється. Але цікаво, що водночас українці встановили рекорд щодо скуповування готівкової валюти – за 2024 рік скупили на 17 мільярдів доларів", – говорить економіст Олександр Охріменко.

Інструменти для легшого заощадження

Щоб перетворити заощадження на звичку, важливо змінити сприйняття цього процесу. Легше досягати цілей, коли вони є конкретними та візуалізованими, а не абстрактними. Окрім державних облігацій, депозитів та інвестицій у валюту, можна шукати альтернативи.

Тому на ринку з'явилося багато інструментів, які допомагають зробити процес накопичення більш цікавим:

Скарбнички з поділом на секції – кожен сектор відповідає певній сумі, яку потрібно відкласти, що робить процес більш наочним.

– кожен сектор відповідає певній сумі, яку потрібно відкласти, що робить процес більш наочним. Блокноти-органайзери – дозволяють записувати заощадження, візуалізуючи прогрес відкладання грошей у файлики.

– дозволяють записувати заощадження, візуалізуючи прогрес відкладання грошей у файлики. Мобільні застосунки – аналізують витрати і допомагають знаходити можливості для економії.

"За рахунок війни доходи в багатьох дуже суттєво зросли – військові отримують хороші виплати, багато заробляють люди, пов'язані з військовими тендерами, та ті, чий бізнес працює на війну. В українців зараз надлишок гривні, але вони масово скуповують валюту. Це показує, що звичка купувати валюту як була, так і залишилась – була до війни і зараз. Зараз загальна сума депозитів населення в банках дійсно дуже велика, але люди не стільки несуть гроші в банк, скільки перекладають старі гроші, бо відсотки маленькі. Населення більш схильне купувати готівкову валюту з розрахунку, що буде девальвація і вони зароблять більше", – пояснює економіст Олександр Охріменко.

Популярні методи заощаджень

Гроші витрачаються непомітно – щоденні кави, підписки на сервіси, імпульсивні покупки стають частиною звички, а не реальної потреби. Саме тому в Інтернеті набирають популярності різні методи заощаджень:

Місяць без зайвих витрат – метод, у якому люди обмежують витрати лише необхідним (їжа, комунальні платежі), уникаючи імпульсивних покупок.

– метод, у якому люди обмежують витрати лише необхідним (їжа, комунальні платежі), уникаючи імпульсивних покупок. Готування їжі вдома – планування та приготування їжі заздалегідь, щоб зменшити витрати на ресторани та доставлення.

– планування та приготування їжі заздалегідь, щоб зменшити витрати на ресторани та доставлення. "52-Week Savings Challenge" – щотижня відкладати певну суму і збільшувати її. Скажімо, почати зі 100 грн у перший тиждень, а вже в другий – 200 грн, у третій – 300 грн.

– щотижня відкладати певну суму і збільшувати її. Скажімо, почати зі 100 грн у перший тиждень, а вже в другий – 200 грн, у третій – 300 грн. Готівковий бюджет – замість карток використовувати лише обмежену кількість готівки, щоб краще контролювати витрати.

Майбутнє заощаджень

Заощадження – це не відмова від задоволення, а інвестиція у власне майбутнє. Хоча мозок схильний до миттєвих винагород, існують методи, які допомагають змінити підхід до накопичення. Використовуючи візуальні інструменти та ефективні методи заощадження, можна зробити цей процес не лише корисним, а й цікавим.

"Як зміниться звичка заощаджувати – буде залежати від того, коли і як закінчиться війна. Якщо війна дійсно закінчиться цього року, хоча такої гарантії немає, то звички трішки поміняються. Хоча готівкова валюта так і буде купуватися, але скоріш за все у нас з'являться державні облігації, які держава випускатиме для відбудови України", – прогнозує Олександр Охріменко.

Головне – сприймати економію не як обмеження, а як шлях до фінансової свободи та стабільності, особливо в умовах економічної невизначеності. Незважаючи на психологічні виклики та ринкові спокуси, дисципліноване заощадження залишається ключем до довгострокового фінансового благополуччя.

Авторка: Анастасія Купрієнко

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