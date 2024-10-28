Чому нараховуються зайві кубометри: українцям розповіли, як не переплачувати за газ

Ігнорування передачі показників може призвести до переплат, оскільки ці дані є підставою для нарахування оплати за газ.

Українцям слід вчасно передавати показники лічильника газовикам, щоб не отримувати платіжки за газ із завищеними обсягами споживання. Робити це потрібно щомісяця від 1 до 5 числа.

Про це повідомляє ГазПравда.

Передавати показники можна в особистому кабінеті національного оператора "Газорозподільні мережі України", але лише тоді, коли саме він є постачальником у вашому регіоні.

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"Локальні оператори також є. Наприклад, вони працюють у Києві, Одеській чи Полтавській областях. У такому разі передавати показники лічильника потрібно за допомогою сервісу місцевого оператора", – йдеться у повідомленні.

Абоненти "Нафтогазу" можуть передавати показники лічильника за допомогою чат-бота gas.ua. Також це можна зробити по телефону – зателефонувавши або надіславши SMS-повідомлення.

Ігнорування передачі показників може призвести до переплат за газ / Фото: скриншот з відео

Ігнорування передачі показників може призвести до переплат, оскільки ці дані є підставою для нарахування оплати за газ.

"Якщо ігноруватимете передачу показників, отримаєте в платіжках усереднені дані. Які можуть виявитися вищими за реально спожитий обсяг. Все порахують на підставі т.зв. планового щомісячного обсягу споживання – середнього споживання за попередні три роки", – пояснили автори матеріалу.

Водночас наголошується: передавати показники лічильника потрібно навіть тоді, коли ви не проживаєте за конкретною адресою, або ж не користуєтеся газом. В іншому випадку оператор рахуватиме спожитий газ за плановими обсягами. І тоді з'явиться заборгованість.

Втім, можна подати заяву або повідомити в телефонному режимі, що за конкретною адресою ніхто не живе. Або щомісяця фіксувати один і той жн показник лічильника – щоб уникнути нарахувань.

Нагадаємо, 2025 року за доправлення газу українцям доведеться заплатити більше.

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