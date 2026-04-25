Чому не дешевшає пальне в Україні: експерт пояснив, що буде з цінами на АЗС

Ціни на дизельне пальне, які українські водії бачать на інформаційних табло АЗС, є суттєво завищеними та спекулятивними.

Про це в ефірі «Громадського радіо» заявив експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.

За словами аналітика, ринкова ситуація в Україні демонструє аномальний розрив між собівартістю ресурсу та його кінцевою ціною для споживача. Корольчук наголошує, що наразі пальне продають із величезною націнкою, яка не має економічного обґрунтування.

«Ті ціни, які ми сьогодні бачимо на АЗС, на жаль, є спекулятивними і такими залишаються. Варто розуміти, що нинішня ціна, передусім на дизпаливо, на 10 гривень вища за ту, яка мала б бути. Це додаткова маржа і прибуток АЗС, що свідчить про відсутність належного контролю», — наголосив експерт.

Він додав, що незначні зниження вартості на 17–20 копійок або навіть на гривню є лише маркетинговими кроками, які не змінюють загальної картини надприбутків паливних мереж.

Попри те, що світові ринки заспокоїлися після завершення активних фаз конфліктів між глобальними гравцями, в Україні ціни не поспішають йти вниз. Корольчук зауважує, що ситуація на нафтовому ринку більше не провокує різких коливань, як це було під час ескалації між Іраном, США та Ізраїлем.

«Сьогоднішні тенденції — це радше проблема внутрішнього ринку України, йдеться про зниження споживання пального. Ця тенденція спостерігалася у 2025 році, тож вона не нова», — пояснив він.

АЗС опинилися у ситуації, коли обсяги продажів падають, і вони намагаються компенсувати це високою ціною на одиницю товару. Наявність пального на складах не стимулює власників мереж до суттєвого здешевлення, оскільки вони прагнуть утримати прибутковість за будь-яку ціну.

Попри те, що економічні передумови для зниження ціни існують, споживачам не варто розраховувати на різке падіння цінників у найближчій перспективі. Навіть намагаючись стимулювати попит, мережі заправних станцій будуть діяти обережно.

«Істотного здешевлення — наприклад, на 5–6 гривень — очікувати не варто: АЗС до останнього утримуватимуть нинішній рівень цін», — резюмував Корольчук.

Нагадаємо, тим часом експерт попередив, що у квітні 2026 року ціни на АЗС можуть сягнути психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля. Однак дефіцит на заправках навряд чи буде.

До слова, в Україні ціни на пальне можуть суттєво зрости у разі подальшої ескалації на Близькому Сході.

Економіст Олег Устенко заявив, що зростання світових цін на нафту безпосередньо впливатиме на український ринок. За його словами, якщо вартість нафти марки Brent підніметься до 120 доларів за барель, ціни на пальне в Україні можуть сягнути до 120 гривень за літр.

Експерт також не виключає ще більш негативного сценарію — у разі затягування конфлікту ціна на нафту може зрости до 150 доларів за барель, що спричинить додатковий тиск на економіку.