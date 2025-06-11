Чому не варто накопичувати пенсію на банківській картці, чим це може загрожувати

Чому не варто накопичувати пенсію на банківській картці

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Деякі українські пенсіонери обирають отримувати пенсійні виплати на банківські картки, а іноді й накопичувати їх, не знімаючи гроші. Однак такі дії можуть призвести до неприємних наслідків, адже Пенсійний фонд України відстежує рух коштів на рахунках. Неактивність пенсійної картки протягом певного часу може стати причиною «заморожування» виплат.

Чим небезпечне «заморожування» пенсії

Якщо пенсіонер не користується коштами на банківській картці протягом тривалого часу, виплати можуть бути «заморожені». За словами першої заступниці Міністра соціальної політики України Дарії Марчак, період «заморожування» може настати вже після 6 місяців відсутності руху коштів по рахунку.

Таке «заморожування» може тривати до трьох років. Важливо зазначити, що «заморожена» пенсія не скасовується остаточно, а лише призупиняється до з’ясування обставин. Проте, протягом цього періоду пенсіонер не матиме доступу до коштів.

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Правило щодо «заморожування» не поширюється на пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях з 24 лютого 2022 року. Їхні пенсійні виплати залишаються на рахунку без обмеження в часі до можливості встановити контакт та з’ясувати обставини, за яких людина не користувалася грошима.

Як уникнути «заморожування» пенсії

Міністерство соціальної політики України надає чіткі рекомендації, як уникнути подібних неприємностей. Щоб запобігти «заморожуванню», варто хоча б раз на місяць здійснювати будь-яку операцію за пенсійною карткою. Це може бути зняття частини коштів, розрахунок у магазині за покупки, оплата комунальних послуг або будь-яка інша транзакція, що підтверджує активність рахунку.

Якщо ви прагнете накопичувати пенсійні виплати, обговоріть з вашим банком інші, безпечніші та надійніші варіанти зберігання грошей. Це може бути відкриття ощадного рахунку або інший фінансовий інструмент, що не передбачає блокування коштів через відсутність руху.

Держава відстежує стан банківського рахунку, на який Пенсійний фонд надсилає кошти. Тому, якщо помічають відсутність руху по рахунку протягом певного часу, його «заморожують» до з’ясування обставин. Регулярна мінімальна активність на картці дозволить уникнути незручностей та забезпечить безперебійне отримання пенсійних виплат.

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