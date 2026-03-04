Де застрягли "зимові" 6 500 грн та хто отримає їх найближчим часом: деталі від уряду

Чому не всі "вразливі" українці отримали 6500 зимової підтримки

Не всі українці з числа найбільш вразливих категорії громадян, що мали право на «зимові» 6 500 грн, отримали цю допомогу.

Проте прем’єрка Юлія Свириденко запевнила, що виплати зимових 6 500 грн для найбільш вразливим категоріям будуть здійснені у повному обсязі.

За її словами, уряд забезпечив проведення виплати одноразової допомоги тим, хто подав заявки наприкінці 2025 року і ще не отримав кошти.

Йдеться про нарахування для 50 721 отримувачів. Свириденко обіцяє, що вони отримають гроші найближчим часом. Затримка платежів вона пояснює завершенням бюджетного року та закриттям рахунків.

«Загальна потреба становить майже 330 млн грн, кошти для цієї програми передбачені в повному обсязі», — запевнила прем’єрка.

За даними уряду, загалом 410 тисяч українців отримають виплати 6500 грн. Станом на сьогодні, за цією програмою виплати отримали 374 тисяч людей на загальну суму 2,43 млрд грн. Вони призначені для допомоги найбільш вразливі категорії громадян: дітей під опікою, дітей та осіб з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб і пенсіонерів, які проживають самі.

Нагадаємо, що в Україні можна було отримати 6 500 грн в межах програми «Зимової підтримки». Цю грошову допомогу могли отримати українці, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.