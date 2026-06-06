Чому одним пенсіонерам виплати приходять швидше, а іншим доводиться чекати: у ПФУ пояснили

Пенсія в Україні / © iStock

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В Україні для багатьох пенсіонерів день виплати пенсії — це майже єдина дата, від якої залежить, як жити далі.

Як і коли виплачують пенсії в Україні — про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України на сайті.

Пенсія приходить щомісяця

За законом її мають виплатити не пізніше 25 числа того місяця, за який вона нарахована. Гроші видають лише в готівковій чи безготівковій формі. Отримати їх можна або за місцем фактичного проживання (в межах України), або на банківський рахунок.

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Сам виплатний період триває від 4 до 25 числа. Протягом цього часу банки та пошта розподіляють і видають гроші пенсіонерам.

Способи отримання: банк чи пошта

У людей є два варіанти, як забирати свої гроші. Кожен із них регулюється окремими правилами:

Через «Укрпошту». Цей процес базується на профільній Інструкції Мінтрасзв’язку, Мінпраці та Пенсійного фонду (наказ №464/156 від 28.04.2009). Громадяни можуть або самі прийти до поштового відділення, або дочекатися листоношу вдома. Прихід поштаря прив’язаний до чіткого графіка конкретної дільниці.

Через уповноважені банки. Тут діє постанова Кабміну № 1596 (від 30.08.1999). Пенсійний фонд перераховує кошти на банківські рахунки частинами протягом усього місяця. Конкретні дати для різних категорій встановлює сам ПФУ.

Хто має право на виплати в першу чергу

Деякі категорії громадян отримують гроші на початку місяця — до 10 числа включно:

Ветерани війни, учасники бойових дій та люди з інвалідністю, що настала внаслідок війни.

Члени родин загиблих військових.

Громадяни, які мають особливі заслуги перед країною.

Ця пільга гарантована Законом України «Про статус ветеранів війни…» і діє незалежно від того, отримує людина пенсію на картку чи через пошту.

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Доставка додому та отримання за довіреністю

Для маломобільних громадян:

Люди з першою групою інвалідності

А також ті, хто за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду

Можуть написати заяву, щоб «Укрпошта» приносила їм гроші безпосередньо у квартиру чи будинок.

Через представника

Якщо пенсіонер не може забрати гроші особисто, він має право оформити довіреність. Її тривалість і правила завірення регулюються законом. Головна умова, щоб виплати за довіреністю не припинялися, — щороку оновлювати заяву у Пенсійному фонді.

Пенсія 2026 в Україні — останні новини

Пенсіонери, які з України, постійно або тимчасово проживають за кордоном, повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію, щоб підтвердити своє право на отримання пенсійних виплат. Для збереження пенсії у 2027 році таку процедуру необхідно пройти до 31 грудня 2026 року. Також важливо користуватися банківським рахунком, на який надходять виплати. У разі невиконання цих вимог Пенсійний фонд має право призупинити нарахування пенсії до з’ясування обставин та підтвердження особи пенсіонера.

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Окрім того, від 1 червня пенсіонери, які працюють, в Україні отримають підвищені пенсії після щорічного перерахунку, а також доплати за квітень і травень. Розмір надбавки залежить від стажу та зарплати, у середньому він становить від 250 до 450 гривень. Водночас для пенсіонерів, які не працюють, загального підвищення не передбачено, але громадяни, які досягли 70, 75 або 80 років, отримають автоматичні вікові доплати від 300 до 570 гривень. Також окремі надбавки можуть бути призначені 65-річним пенсіонерам із необхідним страховим стажем.

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