Чому падає гривня і що буде далі з національної валютою: прогноз очільника НБУ

Курс гривні повинен виконати функцію поглинача шоків, які формуються внаслідок внутрішніх та зовнішніх факторів.

Про те, що буде далі з національною валютою, розповів очільник НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю для Forbes.

"Мандат Національного банку – це цінова стабільність, фінансова стабільність, підтримка політики уряду. Саме в такому порядку. Курс гривні визначає не МВФ чи уряд . Це наша відповідальність у повній мірі", - сказав Андрій Пишний.

Він нагадав, що Нацбанк майже рік тому ухвалив рішення про відмову від фіксованого курсу і перехід до керованої гнучкості. НБУ це робив з повним розуміння того, що курс повинен виконати функцію поглинача шоків, які формуються внаслідок внутрішніх та зовнішніх факторів.

"Але якщо він із поглинача шоків перетворюється на їх генератора, це може нівелювати усі наші досягнення за ці два роки. Попит і пропозиція, відчуття валютних ризиків повинні поступово повертатися до усіх економічних агентів: і бізнесу, і уряду, і населення", - сказав Андрій Пишний.

На його думку, девальвація робить суттєвий внесок в процеси повʼязані із інфляційною динамікою. Двознача інфляція суттєво впливає на привабливість гривневих активів. Це один із стратегічних пріоритетів НБУ. Це важливо для функціонування ринку внутрішнього боргу, який зокрема цього року має відіграти вирішальну роль у покритті бюджетного дефіциту.

"Привабливість гривневих активів повинна також стимулювати українське населення тримати свої заощадження в гривні і вони мають бути захищеними від інфляції", - додав він.

Пишний наголосив, що з моменту запровадження керованої гнучкості обсяг операцій без участі НБУ зріс втричі, а в деякі місяці – в чотири рази. НБУ прибрав явище множинності курсів. Зараз спред між офіційним та роздрібним курсом складає 0,3%. Минулоріч було 10-12%, у 2022-му було навіть 20-25%. Це знову ж про скорочення зони невизначеності.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій пояснив зростання курсу долара збільшенням структурного дефіциту на ринку через зростання попиту.

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