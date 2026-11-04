Чому підскочив долар у листопаді: у НБУ назвали причини тиску на гривню та зробили заяву про дефіцит валюти

Обстріли, витрати на армію та попит: НБУ пояснив, що відбувається з курсом долара / © unsplash.com

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У перші дні листопада в Україні зафіксували підвищений попит на іноземну валюту, що призвело до послаблення гривні. У Нацбанку пояснили причини такої динаміки та запевнили, що ситуація на валютному ринку залишається під повним контролем, а дефіциту готівки доларів у банках немає.

Про це передає пресслужба НБУ.

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У Нацбанку пояснили, що у перші дні листопада попит на валюту був підвищеним на тлі суттєвого нарощування бюджетних видатків, зокрема на сектор оборони та безпеки.

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«Крім того, збільшився попит на іноземну валюту з боку фізичних осіб, що традиційно відбувається на початку місяця, у тому числі на тлі оновлення щомісячних лімітів на купівлю валюти», — пояснили в НБУ.

Водночас пропозиція валюти на ринку була обмеженою. Серед причин у НБУ назвали значні обсяги відшкодування ПДВ наприкінці жовтня, а також російські обстріли, які негативно вплинули на сезонне зростання експорту. Зокрема, аграрний та металургійний сектори продавали менше іноземної валюти. Частково ситуацію компенсували ситуативні продажі окремих компаній, однак вони не мали системного характеру. У періоди скорочення таких операцій гривня слабшала щодо долара.

НБУ запевняє, що ситуація на валютному ринку залишається під контролем.

«Динаміка офіційного курсу гривні визначається змінами в балансі між попитом та пропозицією іноземної валюти на ринку, як і передбачено режимом керованої гнучкості курсу. Національний банк уважно стежить за ситуацією та готовий за потреби докладати додаткових зусиль для забезпечення стійкості валютного ринку», — пояснили у відомстві.

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Чи є дефіцит готівкового долара

НБУ вирішив превентивно провести 3 листопада операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення їхніх кас.

У Нацбанку підкреслили, що що проблем із наявністю готівкової іноземної валюти немає.

НБУ запропонував банкам 100 млн доларів та 100 млн євро. Однак фактичний попит виявився значно меншим: банки придбали лише 14 млн доларів, тоді як пропозиція євро взагалі не викликала зацікавленості. НБУ задовольнив заявки банків у повному обсязі, отже економічних причин для збільшення різниці між офіційним курсом та курсом продажу іноземної валюти фінансовими установами немає.

Попри це, 4 листопада Нацбанк планує повторити такі операції. Їхня мета — за потреби забезпечити банки достатньою кількістю готівкової валюти для задоволення попиту українців.

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Скільки грошей залишилося у валютних резервах НБУ

У Національному банку запевнили, що мають достатньо ресурсів для підтримки стійкості валютного ринку.

Станом на 1 жовтня 2026 року міжнародні резерви України становили 47,1 млрд доларів США, а на кінець жовтня цей показник ще більше зріс. Для порівняння, на початку повномасштабного вторгнення міжнародні резерви становили менше 30 млрд дол. США

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