Чому приходять платіжки за газ, яким не користуєтеся: як припинити нарахування

Чому приходять платіжки за газ

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Навіть якщо в оселі місяцями не користуються газом, платіжки будуть надходити вам все одно. Оператор газорозподільної мережі поділився, чому відсутність реального споживання не зупиняє платіжки і чи маєте ви платити за послуги, якими не користуєтеся.

Про це пише оператор «Газмережі».

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Чи потрібно платити за розподіл газу тим, хто ним не користується

Головна причина полягає в тому, що споживач сплачує за факт надання доступу до газової інфраструктури та її підтримку в робочому стані.

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Рахунки формуватимуться й надалі, якщо:

Об’єкт приєднаний до газорозподільної мережі. Газопостачання тимчасово припинене. Газове обладнання опломбоване. Договір розподілу природного газу залишається чинним.

Базою для розрахунку вартості послуги є обсяг палива, яке родина використала за минулий газовий рік — цей період традиційно відраховують з 1 жовтня по 30 вересня.

Якщо ж за цей час лічильник показав нульовий результат або ж зафіксований обсяг виявився нижчим за встановлену законодавством межу, фахівці застосовують так звану мінімальну річну замовлену потужність. Вона вираховується залежно від наявного в помешканні приладдя.

39 куб. м — використання газу для приготування їжі;

126 куб. м — для приготування їжі та підігріву води;

314 куб. м — для ширшого використання газу, для опалення, і для непобутових споживачів.

Окремо передбачено випадок, коли газопостачання повністю перекрито для всього об’єкта побутового споживача. За таких умов мінімальний річний показник потужності фіксується на рівні 39 кубічних метрів.

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Отриманий за цією формулою річний обсяг множать на тариф і ділять на 12 рівних частин, які й відображаються в щомісячних квитанціях.

Чи можна зупинити платіжки за газ, яким не користуєтеся

Повністю зупинити нарахування за газ можливо. Для цього необхідно повністю розірвати договір розподілу. Власник майна або людина з офіційним дорученням має звернутися із заявою до регіонального Центру обслуговування клієнтів «Газмереж».

Однак варто знати, що плата за розподіл буде нарахована за весь повний календарний місяць, у якому було зафіксовано юридичне припинення дії угоди.

Фахівці також радять детально прорахувати фінансову доцільність такого кроку.

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«Перед поданням заяви рекомендуємо уточнити у своїй філії порядок розірвання договору, технічні умови від’єднання та майбутнього відновлення розподілу газу, а також вартість відповідних робіт. У деяких випадках збереження мінімального платежу може бути вигіднішим за подальше повторне приєднання», — зазначив оператор.

Газ: останні новини

Нагадаємо, перед початком опалювального сезону Україна накопичила в підземних сховищах 16 млрд кубометрів природного газу — це найвищий показник із 2020 року, який перевищує необхідний урядовий орієнтир у 13,2 млрд кубометрів.

Накопичити такі обсяги вдалося завдяки завчасним закупівлям і імпорту, а також скороченню внутрішнього споживання через зупинку енергоємних підприємств унаслідок війни.

Сформований резерв дав змогу приватним компаніям уперше з 2022 року відновити експорт газу власного видобутку. На аукціоні 15 жовтня було реалізовано 12,75 млн кубометрів газу на суму близько 9,36 млн євро. Важливо, що експортується лише приватний ресурс для отримання валютного виторгу та підтримки видобутку, тоді як державні запаси залишаються недоторканними.

Водночас самі рекордні запаси пального не гарантують безперебійного тепла та світла. Енергосистема залишається вразливою: з початку 2026 року об’єкти «Нафтогазу» зазнали понад 400 атак. Руйнування електростанцій, видобувних потужностей та мереж транспортування може ускладнити доставлення енергоресурсів до споживачів, а найскладніша ситуація з власною генерацією зберігається в Києві.

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