ТСН у соціальних мережах

Чому різко здорожчала гречка і що буде далі — пояснення Мінекономіки

Гречка, яка є одним із найпопулярніших продуктів в Україні, продовжує зростати в ціні.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Гречка здорожчала

Гречка здорожчала / © Pixabay

Зростання цін на гречку цього сезону має тимчасовий та циклічний характер, однак уже з новим врожаєм ситуація стабілізується.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

З його слів, підвищення цін у роздрібній торгівлі пов’язане зі зменшенням виробництва минулого року та сезонним скороченням запасів напередодні нового врожаю.

Висоцький зазначив, що гречка є нішевою культурою й має циклічний характер: приблизно раз на п’ять років виробництво зменшується через природні та кліматичні фактори, після чого відновлюється, а ціни знижуються.

«Зростання цін на гречку має сезонний і циклічний характер. Через менший врожай минулого року та обмежені можливості імпорту запаси на кінець маркетингового року є нижчими. Водночас фізичного дефіциту немає — продукт на ринку присутній. Очікуємо, що вже з новим урожаєм ситуація стабілізується, а ціни вирівняються», — запевнив він.

За прогнозами Мінекономіки, 2026 року аграрії збільшать посівні площі під гречкою на 15–20%, а валове виробництво сягне близько 95% внутрішнього споживання, що дозволить уникнути дефіциту на ринку.

Здорожчання гречки в Україні — останні новини

В Україні продовжують зростати ціни на продукти харчування, і цей процес зумовлений не лише економічними факторами, а й воєнно-політичною ситуацією.

Від початку 2026 року в Україні здорожчала більшість продуктів. Найбільше зросла ціна на гречку: якщо в січні вона коштувала в середньому 33,02 грн за кілограм, то в другій половині березня її ціна збільшилася на 59% — до 52,46 грн/кг.

За словами економіста Олега Пендзина, здорожчання гречки не пов’язане з дефіцитом продукції.

«Ціна на гречку зростає не тому, що сьогодні її дефіцит. А тому, що, вибачте, будь ласка, упаковка дорога. Через зростання цін на електрику. Через блекаути. Тобто, якби був той дефіцит, про який нам розповідають гречкосії, то в нас була б уже ціна під 90», — сказав він.

В Інституті аграрної економіки аргументували зростання цін на гречку скороченням посівних площ.

Згідно зі статистикою:

  • грудень 2024 — 35,19 грн/кг

  • грудень 2025 — 44,88 грн/кг

  • початок 2026 року — понад 54 грн/кг

Зростання за рік становило 27,5%, а тенденція здорожчання спостерігається від весни 2024 року.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозує, що ціни на бензин можуть сягнути 100 гривень за літр. Відповідно здорожчають продукти: наприклад, вартість гречки може сягнути 100 гривень за кілограм.

42
