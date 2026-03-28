Гречка здорожчала / © Pixabay

Реклама

Зростання цін на гречку цього сезону має тимчасовий та циклічний характер, однак уже з новим врожаєм ситуація стабілізується.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

З його слів, підвищення цін у роздрібній торгівлі пов’язане зі зменшенням виробництва минулого року та сезонним скороченням запасів напередодні нового врожаю.

Реклама

Висоцький зазначив, що гречка є нішевою культурою й має циклічний характер: приблизно раз на п’ять років виробництво зменшується через природні та кліматичні фактори, після чого відновлюється, а ціни знижуються.

«Зростання цін на гречку має сезонний і циклічний характер. Через менший врожай минулого року та обмежені можливості імпорту запаси на кінець маркетингового року є нижчими. Водночас фізичного дефіциту немає — продукт на ринку присутній. Очікуємо, що вже з новим урожаєм ситуація стабілізується, а ціни вирівняються», — запевнив він.

За прогнозами Мінекономіки, 2026 року аграрії збільшать посівні площі під гречкою на 15–20%, а валове виробництво сягне близько 95% внутрішнього споживання, що дозволить уникнути дефіциту на ринку.

Здорожчання гречки в Україні — останні новини

В Україні продовжують зростати ціни на продукти харчування, і цей процес зумовлений не лише економічними факторами, а й воєнно-політичною ситуацією.

Реклама

Від початку 2026 року в Україні здорожчала більшість продуктів. Найбільше зросла ціна на гречку: якщо в січні вона коштувала в середньому 33,02 грн за кілограм, то в другій половині березня її ціна збільшилася на 59% — до 52,46 грн/кг.

За словами економіста Олега Пендзина, здорожчання гречки не пов’язане з дефіцитом продукції.

«Ціна на гречку зростає не тому, що сьогодні її дефіцит. А тому, що, вибачте, будь ласка, упаковка дорога. Через зростання цін на електрику. Через блекаути. Тобто, якби був той дефіцит, про який нам розповідають гречкосії, то в нас була б уже ціна під 90», — сказав він.

В Інституті аграрної економіки аргументували зростання цін на гречку скороченням посівних площ.

Реклама

Згідно зі статистикою:

грудень 2024 — 35,19 грн/кг

грудень 2025 — 44,88 грн/кг

початок 2026 року — понад 54 грн/кг

Зростання за рік становило 27,5%, а тенденція здорожчання спостерігається від весни 2024 року.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозує, що ціни на бензин можуть сягнути 100 гривень за літр. Відповідно здорожчають продукти: наприклад, вартість гречки може сягнути 100 гривень за кілограм.