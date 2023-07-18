Чому Росія блокує експорт зерна з України та чи можливо це обійти: пояснення Зеленського 

Зеленський наголосив, що Україна не порушувала взяті на себе зобов'язання.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія блокує продаж українського зерна, щоб усунути конкурента на ринку. Українське зерно є вищої якості, ніж російське.

Про це він сказав в інтерв’ю африканським ЗМІ.

"З самого початку зернова ініціатива для Росії – це просто формат демпінгу на ринку зерна... для того, щоби блокувати Україну і бути єдиним великим експортером цього регіону... Росія постійно так діє... усунути конкурента – збільшити ціну на агропродукцію... Росія буде продовжувати це робити, як би там не було, тому ще це входить в інтереси їх агресивної поведінки... Вони не витримують конкуренцію з точки зору якості продукту, але вони знайшли формат, як по-іншому безконкурентно продавати, тиснувши на країни, у яких є дефіцит тієї чи іншої продукції", - пояснив президент.

Зеленський наголосив, що Україна не виходила із зернової ініціативи та продовжить відправляти кораблі.

"Ми не порушуючи і не виходячи з цієї ініціативи... будемо відправляти кораблі... Зараз черга: 29 кораблів... Навіть до початку повномасштабного вторгнення Росія постійно блокувала Чорне море, Азовське море, порушувала наші територіальні води", - сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Інтерв'ю із Зеленським: про війну, НАТО, зброю та Україну після війни"

Нагадаємо, 17 липня закінчився термін дії зернової угоди між Україною, Туреччиною та Росією. Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка виходить з неї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ припинити "голодні ігри", як влаштувала Росія.

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