Чому США вигідно надавати Україні зброю, а не гроші: пояснення Мінфіну

На сьогодні Україна отримала вже 23,6 млрд доларів із запланованих 42,4 млрд доларів.

Фінансова допомога від США у формі грантів не збільшує борги України та сприяє стабілізації фінансової системи на тлі війни. Тому Сполученим Штатам комфортніше давати нашій державі зброю, а не гроші.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю "Економічній правді".

З його слів, на сьогодні Україна отримала вже 23,6 млрд доларів із запланованих 42,4 млрд доларів. Цього року фінансування надходить ритмічно і в обсязі, який був запланований.

"Але, знову ж таки, може скластися таке враження, що це гарантована якимось дивом "манна небесна", яка прилітає і ми, як Міністерство фінансів, бігаємо і розставляємо тарілки. На жаль, це не так. Кожен долар чи євро, які ми отримуємо – це піт і кров у буквальному сенсі цього слова. Ті ж США – їм комфортніше давати нам зброю, HIMARS, ракети – все, що завгодно, але не гроші", - сказав міністр.

Нагадаємо, 19 липня США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму в 1,3 млрд доларів. До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Також стало відомо, що Іспанія відправить до України чотири танки Leopard 2A4 та іншу військову техніку наступного тижня.

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