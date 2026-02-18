ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
2 хв

Чому такі високі ставки при оформленні онлайн-кредиту? Новини компаній

Онлайн-кредитування стало звичною частиною нашої фінансової реальності. Сьогодні для того, щоб отримати гроші, достатньо мати смартфон і доступ до Інтернету. Швидке оформлення, мінімум документів, гроші відразу на картку — усе це зробило послуги мікрофінансових організацій (МФО) популярними серед населення. Однак у багатьох виникає слушне запитання: чому процентні ставки за онлайн-кредитами значно вищі, ніж у класичних банківських продуктах? Щоб відповісти, важливо зрозуміти суть цього ринку та особливості роботи таких сервісів, як, наприклад, Firstcredit.

Чому такі високі ставки при оформленні онлайн-кредиту?

Високі ризики неповернень

Головна причина — високий рівень кредитних ризиків. На відміну від банку, МФО схвалюють заявки за лічені хвилини і часто без застави чи довідок про доходи. Це робить продукт максимально доступним, але й підвищує ймовірність того, що позичальник не поверне гроші вчасно.

За статистикою, значна частина клієнтів допускає прострочки. Дехто взагалі не повертає борг, і такі збитки доводиться компенсувати за рахунок процентних ставок для сумлінних позичальників. Іншими словами, підвищені відсотки — це спосіб для МФО збалансувати ризики та продовжувати надавати послуги.

Чому банки можуть дозволити собі менше?

Банки працюють за іншою моделлю: вони вимагають довідки про доходи, аналізують кредитну історію, можуть запросити поручителів або заставу. Ці заходи знижують ризик неповернення і дозволяють встановлювати нижчі ставки.

МФО ж, навпаки, роблять ставку на швидкість і довіру. Система оцінки позичальника автоматизована і працює за мінімальним набором даних. Це величезний плюс для клієнтів, які цінують час і не готові чекати. Але за зручність завжди доводиться платити — саме тому ставка за онлайн-кредитами вища.

Відповідальність позичальника і «подушка безпеки 

Важливо розуміти, що швидкий кредит онлайн — це інструмент для екстрених ситуацій, а не джерело постійного фінансування. Якщо позичальник бере кредит із чітким розумінням своїх можливостей і планом повернення, він отримує доступний і зручний сервіс.

Наприклад, компанія Firstcredit намагається всіляко полегшити умови для своїх клієнтів: пропонує акції для нових позичальників, програми лояльності, можливість реструктуризації боргу. Це знижує навантаження і допомагає тим, хто опинився у складній ситуації.

Як знизити вартість кредиту для себе?

Попри об’єктивні причини високих ставок, позичальник може впливати на підсумкову вартість кредиту:

  •  Брати тільки за потреби. Чим рідше ви користуєтесь послугою, тим менша ймовірність накопичити зайві витрати.

  •  Обирати надійні сервіси. Компанії з прозорими умовами не приховують комісій і заздалегідь попереджають про ставки.

  •  Повернути кредит вчасно. Погашення у строк — головний спосіб уникнути штрафів і додаткового навантаження.

  •  Слідкувати за акціями. Новим клієнтам часто пропонуються пільгові умови або перші кредити під мінімальні відсотки.

Підсумок: ціна швидкості та доступності

Онлайн-кредит — це швидкий і зручний фінансовий інструмент. Його висока ставка — не примха МФО, а наслідок бізнес-моделі, де значна частина позичальників не повертає борг вчасно. Фактично сумлінні клієнти оплачують ризики несумлінних.

Але за правильного підходу кредит на картку може стати надійною допомогою у потрібний момент. Головне — усвідомлювати ризики, брати тільки за необхідності та обирати перевірені компанії, які пропонують чесні й прозорі умови.

Дата публікації
Кількість переглядів
48
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie