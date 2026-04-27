Чому в Україні блокують пенсійні картки: як уникнути проблем

Картку пенсіонера можуть заблокувати

Українські пенсіонери почали частіше стикатися з блокуванням карток. Втратити доступ до власних коштів сьогодні можна, якщо не дотримуватися правил банків та обмежень на перекази. У 2025 році кожна п’ята пенсійна картка потрапила під фінансовий моніторинг, і як наслідок — кількість блокувань карток для виплати пенсії зросла.

За що пенсіонеру можуть заблокувати банківську картку? Про це розповів юрист Михайло Вулах.

За що пенсіонерам блокують картки: яких правил потрібно дотримуватися

Деяким українським пенсіонерам ще торік почали активніше блокувати картки. Це пов’язано з кількома причинами. Насамперед, під блокування потрапляють картки пенсіонерів, які не активні протягом тривалого часу.

В Україні діють нові правила фінансового моніторингу, за якими під блокування можуть потрапити рахунки, де немає руху протягом щонайменше півроку. Наприклад, якщо пенсіонер отримує виплати на картку, але не витрачає кошти протягом 180 днів поспіль.

Також заблокувати картку пенсіонеру в Україні можуть за підозрілі платежі. Якщо на картку постійно надходять перекази з такими описами: «повернення боргу», «обмін валют» тощо, картку теж можуть заблокувати, адже пенсіонера підозрюватимуть у незареєстрованій підприємницькій діяльності.

Ще одна поширена причина — закінчення терміну дії картки. Регулярно перевіряйте, до якого року та місяця діє картка, і не забувайте подовжити термін її придатності у банку.

Пенсіонерів, які отримують велику кількість платежів від різних людей, можуть запідозрити у шахрайській діяльності. Тому такі картки теж потрапляють під блокування.

Потрібно знати, що фінансовий моніторинг рахунків проводять банківські алгоритми, а не люди. Вони реагують на нетипові оплати та операції. Тому картку можуть заблокувати випадково.

Уникнути блокування пенсійної картки можна, якщо отримувати пенсію та витрачати її на свої потреби, робити транзакції чи зняття готівки принаймні раз на 180 днів. Також необхідно перевірити термін дії картки та за потреби перевипустити її.

Якщо ви користуєтеся банківською карткою нечасто, зберігайте всі чеки про оплати та зняття готівки. Також не погоджуйтеся на прохання сторонніх людей прийняти кошти на свою картку, аби зняти готівку.

За що ще банк може заблокувати картку: поширені причини

Банківські картки українців зазвичай блокують без попередження. Інколи банк може надіслати повідомлення у застосунку про підозрілу фінансову активність та попросити надати додаткові документи.

Серед поширених причин, чому можуть заблокувати картку, є такі: