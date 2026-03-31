В Україні можуть призупинити виплату пенсії: як не втратити гроші

Пенсійний фонд України (ПФУ) виступив із важливим роз’ясненням щодо порядку нарахування соціальних виплат. У відомстві наголошують, що в окремих випадках виплати можуть бути тимчасово призупинені. Це не означає скасування пенсії, проте кошти не надходитимуть на рахунки до моменту уточнення даних або усунення порушень.

Однією з найпоширеніших причин зупинки виплат є неможливість підтвердити фактичне місце проживання пенсіонера. Це стається, коли людина тривалий час не з’являється за зареєстрованою адресою.

Особливу увагу ПФУ приділяє тим громадянам, які виїхали за кордон. Якщо пенсіонер змінив статус або країну перебування і не повідомив про це офіційно, виплати можуть бути призупинені до проходження необхідної ідентифікації.

Процедура ідентифікації є обов’язковим інструментом контролю для забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

Друга підстава для технічної зупинки нарахувань — виявлення невідповідностей у персональних документах. ПФУ регулярно проводить верифікацію даних, і якщо під час перевірки виявляються розбіжності, доступ до коштів тимчасово обмежують.

Фахівці зазначають, що йдеться про розбіжності у відомостях про страховий стаж, групу інвалідності або інші параметри, які безпосередньо впливають на право отримувати державну допомогу. У таких випадках пенсіонеру необхідно надати уточнюючу інформацію або виправлені документи для відновлення виплат.

Третя причина стосується запобігання незаконним виплатам. Якщо система фіксує факт смерті отримувача, але нарахування продовжують надходити (наприклад, через несвоєчасне повідомлення органів РАЦС), виплати зупиняються автоматично.

У Пенсійному фонді попереджають, що кошти, отримані незаконно після смерті пенсіонера, підлягають обов’язковому поверненню до державного бюджету.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні відбулося одразу кілька змін у пенсійних виплатах.

Зокрема, від 1 березня провели щорічну індексацію пенсій — для більшості пенсіонерів виплати зросли на 12,1%. Перерахунок здійснили автоматично, без подання заяв, і він стосується лише основного розміру пенсії. Мінімальне підвищення становило 100 гривень, максимальне — 2 595 гривень.

Також від 1 квітня стартує перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Його проведуть автоматично для тих, хто після виходу на пенсію набув щонайменше 24 місяці страхового стажу або якщо від попереднього перерахунку минуло два роки.

Окрім цього, уряд передбачив одноразову доплату у розмірі 1 500 гривень для пенсіонерів і одержувачів соціальних виплат. Її нарахують автоматично тим, у кого розмір пенсії або допомоги не перевищує 25 950 гривень.

Водночас окремим категоріям громадян необхідно до 1 квітня подати повідомлення про неотримання виплат від Росії. У разі неподання такого підтвердження виплати можуть бути призупинені.

Крім того, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає спрощення процедур для військових і ветеранів — зокрема, автоматичну перевірку даних через державні реєстри. Також зазначається, що українці, які проживають за кордоном, зокрема у країнах ЄС, можуть претендувати на місцеві пенсійні виплати за певних умов.

Також, в Україні змінили законодавство щодо пільг для громадян, які здають кров.

Зокрема, відповідно до Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», від 25 січня 2026 року скасовано частину привілеїв для донорів.

Йдеться, зокрема, про скасування додаткового вихідного дня (водночас право на відпочинок у день донації зберігається), допомоги у разі тимчасової непрацездатності, спеціальної надбавки до стипендії для студентів-донорів, а також щомісячної надбавки до пенсії для почесних донорів.

Як пояснюють урядовці, ці зміни запроваджені для адаптації українського законодавства до європейських норм у межах Угоди про асоціацію з ЄС.

Водночас нововведення не стосуються тих громадян, які отримали статус Почесного донора до набуття чинності законом — вони й надалі отримуватимуть відповідні доплати.

Нагадаємо, що право на таку надбавку мають особи, які безкоштовно здали 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми. Розмір доплати становить 10% прожиткового мінімуму, що у 2026 році дорівнює 321 гривні.