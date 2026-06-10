Чому в Україні продовжують зростати ціни на продукти та послуги: у НБУ здивували причинами

Ціни на продукти в Україні / © Pixabay

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Попри те, що інфляція у травні сповільнилася, ціни на деякі продукти та послуги продовжують зростати. Головна причина — збільшення витрат бізнесу на комунальні послуги, заробітну плату та логістику.

Про це йдеться в коментарі Національного банку (НБУ) щодо рівня інфляції в травні 2026 року.

У Нацбанку зазначили: у травні інфляція впала до 8,2% у річному вимірі. Однак у місячному вимірі ціни зросли на 0,9%.

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Які продукти здорожчали у травні

У травні було стрімке зростання цін на гречку та пшоно. Причина, яку називають в НБУ — обмежена пропозиція, висока собівартість перероблення та стабільний попит.

Окрім того, зросли ціни:

на свинину, однак несуттєво завдяки збільшенню пропозиції внутрішньої та імпортної продукції,

на курятину також зростали повільніше,

на огірки — повільніше через збільшення пропозиції на тлі стриманого попиту.

Також зросли у вартості:

соняшникова олія дорожчала через дефіцит сировини та часткове призупинення виробництва на окремих заводах унаслідок низької рентабельності перероблення,

хліб — унаслідок зростання вартості сировини, пакувальних матеріалів та логістики на тлі здорожчання пального,

риба і морепродукти — через підвищення цін на пальне та витрат на зберігання.

Що з цінами на паливо

Згідно зі звітом, інфляція палива у травні пришвидшилася до 38,7%. Зокрема, тривало зростання цін на бензин, водночас дизельне пальне та автомобільний газ здешевшали.

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Зросла вартість у транспорті та на б’ютіпроцедури

Через зростання витрат бізнесу на пальне, оплату праці та електроенергію інфляція послуг пришвидшилася до 13,6%. Здорожчали окремі транспортні послуги, зокрема перевезення речей, техобслуговування авто та курси водіння, а також послуги дозвілля та краси. Здорожчання проїзду в міському транспорті в низці обласних центрів зумовлено передусім високими цінами на пальне.

Тим часом не зростали ціни на послуги таксі, ресторанів, кафе та закладів швидкого харчування.

Раніше ми розповідали про ціни на бензин та дизель на 10 червня. Деякі мережі АЗС знизили вартість пального.

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