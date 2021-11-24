Чому в Україні суттєво зростає курс долара: пояснення голови Ради НБУ

Голова Ради НБУ запевняє про економічну стабільність в країні.

В Україні другий тиждень поспіль послаблюється обмінний курс гривні до долара США. За останній тиждень він знизився на 1,7%.

Причини такого росту курсу долара назвав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин.

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За його словами, динаміка курсу долара визначається переважанням попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків. "Незважаючи на збільшення пропозиції іноземної валюти від експортерів (аграрна та металургійна галузі), зростання попиту на неї (у тому числі з урахуванням високої вартості імпортованих енергоносіїв на міжнародних ринках та слабкого попиту нерезидентів на державні цінні папери) визначають низхідну динаміку курсу гривні", - написав Данилишин.

За даними Богдана Данилишина, на готівковому сегменті чистий попит на іноземну валюту з боку фізичних осіб зростає та з початку листопада досяг майже 200 млн доларів США. Чиста купівля банками готівкової іноземної валюти з початку року скоротилася до 1 млрд доларів США.

Він запевняє, макроекономічну та фінансову стабільність в Україні підтримуватиме надходження першого траншу МВФ у розмірі близько 700 млн доларів США.

Нагадаємо, 24 листопада Україна отримала другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ) майже у розмірі $700 млн за програмою stand-by. Ці кошти спрямують на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

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