Чому в Україні зростають ціни: інвестиційний банкір Фурса здивував відповіддю

Сергій Фурса зазначив, що цього року заробітна плата має рекордний ріст, порівняно з минулими.

В Україні зростають ціни через стрімке збільшення зарплат.

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

Фурса наголосив, що цього року заробітна плата має рекордний ріст, порівняно з минулими.

Щодо інфляції, зауважив банкір, то вона буде збільшуватися до першого кварталу 2025 року, потім піде на спад.

Раніше повідомлялось, що українцям варто затягнути паски, бо взимку здорожчають деякі продукти. До слова, ціни на овочі, хліб та низку інших продуктових товарів уже б'ють по наших гаманцях.

Що їсти? Українці масово заощаджують на їжі! Чому ростуть ціни?

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