Чому в українців низькі зарплати: у Раді все пояснили

Зарплати в Україні

Ключова причина низьких зарплат в Україні — це те, що середня продуктивність праці в у 3-5 разів менша, ніж у Євросоюзі. Це обмежує конкурентоспроможність українських компаній на зовнішніх ринках та створює умови для майбутньої трудової міграції.

Про це в Мережі повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За даними нардепа, середній рівень продуктивності праці в Україні залишається суттєво нижчим, ніж у країнах ЄС — приблизно у 3-5 разів, а порівняно з Німеччиною відставання сягає 7-10 разів.

«Це означає, що українські компанії довше виробляють той самий продукт, витрачають більше ресурсів на ті ж результати і тому важче конкурують на зовнішніх ринках», — пояснив Гетманцев.

В іншому дописі він заперечив висновки кількох «блогерів або експертів», які взялися стверджувати в Мережі, начебто Гетманцев сказав, що «в українців низькі зарплати, тому що вони погано працюють».

«Економічна категорія «продуктивність праці», звичайно, не свідчить про те, що люди погано працюють. Насправді, показник продуктивності праці вимірюється співвідношенням ВВП до кількості працівників або відпрацьованих годин. Це історія не про «ледачість», а про системні чинники, що впливають найбільше саме на рівень ВВП. Застаріла інфраструктура, недостатні інвестиції в обладнання та автоматизацію, низький рівень управлінських практик, слабка логістика, фрагментованість бізнесу», — пояснив нардеп.

Він додав, що чимала частина бізнесу, намагаючись мінімізувати податкове навантаження, працює у форматі невеликих і малоконкурентних компаній, які позбавлені доступу до сучасних технологій та інвестицій. Ситуацію ще більше ускладнює війна — знищені виробничі об’єкти, втрати інфраструктури та вимушене переміщення підприємств.

«Українці — працелюбні люди, у яких кількість робочих годин на тиждень більша, ніж у європейців. Проблема — в системних чинниках, що впливають на мультифакторну продуктивність, і над якими потрібно працювати. Це потрібно, щоб забезпечити підвищення зарплат по економіці», — зазначив член фінансового комітету Ради.

Проблема низької продуктивності має не лише економічний, а й соціальний характер.

«Ця ситуація має наслідком низькі зарплати, обмежує можливості для працевлаштування вразливих груп та створює умови для майбутньої трудової міграції», — додав очільник фінансового комітету парламенту.

Нагадаємо, у вересні Гетманцев заявляв, що ключовою причиною низьких зарплат вчителів та малих пенсій є ухилення від сплати податків та «тіньова» економіка, обсяг якої становить близько 900 млрд грн щорічно. За його словами, половина економіки працює «в тіні», що робить Україну бідною, особливо в умовах, коли 60% видатків іде на оборону.