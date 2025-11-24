Чому ви платите за світло, яке відключають на 10 годин: YASNO пояснює "приховані" причини

Вимкнули на пів доби, а сума та ж?: чому ваш рахунок за світло не зменшується під час блекаутів / © ТСН.ua

В Україні через постійні атаки ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури тривають відключення світла. Інколи відключення можуть бути по 10 і більше годин на добу. Водночас, чимало українців не фіксують зменшення суми в рахунках за світло.

Чому так відбувається та як реально скористатись відсутністю світла на користь зменшення рахунків, розповіли у YASNO.

Там стверджують, що коли зменшується споживання електроенергії — зменшується і сума до сплати. Якщо ви цього не спостерігаєте, на це є декілька причин:

Користувач не передав вчасно показання електролічильника і розрахунок спожитої електроенергії відбувається за середньодобовим споживанням. Щоб цього уникнути і отримувати розрахунки за фактично спожиту електроенергію, достатньо щомісяця у встановлені терміни передавати показання

Багато потужних електроприладів вмикаються одночасно одразу після появи світла, що створює різкий стрибок споживання. Тому потрібно вмикати прилади поступово, особливо, протягом перших 30 хвилин

Через зниження температури користувачі вмикають електроприлади для обігріву помешкання (теплу підлогу, обігрівачі та ін.), коли є світло, тим самим збільшуючи споживання.

«Кожна сім’я реально може зменшити споживання електроенергії на 25-30% без значної втрати у комфорті. Достатньо почати більш раціонально використовувати електроприлади. Вимушені міри щодо відключень можуть цьому сприяти певною мірою, але якщо не змінювати підхід до споживання, то ви все одно, коли вмикають світло будете надолужувати звичне споживання«, — сказав Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.

