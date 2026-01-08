Чому зростає курс долара: банкір пояснив тенденцію

Американський долар дорожчає / © Associated Press

Ринкова вартість долара почала зростати, оскільки попит на валюту перевищує її пропозицію. Така тенденція може тривати до кінця січня.

Такий прогноз зробив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна.

За словами банкіра, перевищення попиту над пропозицією долара зараз досить незначне — лише 10%. Але навіть така різниця підживлює ринковий курс на валюту і призводить до того, що курс долара в обмінниках перевалив за 43 гривні.

Тарас Лєсовий вважає, що до кінця січня можлива зміна тенденції — попит на долар почне знижуватися, після чого офіційний курс зафіксується на певних показниках.

Банкір зазначив, що зростанню вартості валюти сприяє купівельний ажіотаж: спостерігаючи здорожчання долара та євро, люди починають скуповувати їх. Тим самим ще більше підживлюються попит на валюту.

При цьому стрімке зростання курсів насамперед відбувається саме на готівковому ринку, де різниця між курсами купівлі-продажу зростає до 0,7-1 гривні і навіть більше в очікуванні «на покупця».

Тарас Лєсовий зауважив, що Національний банк реагує на цю ситуацію і підвищує офіційний курс долара, але робить це плавно, допускаючи лише поступову девальвацію гривні.

«У цьому випадку головна причина — суто економічна доцільність. За умов стабільної облікової ставки, надпотужних валютних резервів, мова йде саме про контрольовану девальвацію», — пояснює банкір.

За його словами, у банках різниця курсу євро наразі досить строката: від 0,33 до 0,9 гривень.

«Однак емоційні гойдалки вщухнуть і готівковий ринок повернеться і більш-менш прогнозований фарватер», — прогнозує Тарас Лєсовий.

Нагадаємо, станом на 8 січня в українських обмінниках курс долара перевищує офіційний показник Національного банку України. За актуальними даними, середній курс купівлі долара в обмінниках становить 43,04 грн, а середній курс продажу — 43,29 грн за долар.