Коли Чорна п'ятниця 2021 в Україні і світі / Pexels

Чорна п'ятниця: стало відомо, скільки та на що українці витратили коштів

Чорна п'ятниця: стало відомо, скільки та на що українці витратили коштів

Середній чек зріс на 8%.

У цьогорічний масовий розпродаж - Чорну п'ятницю українці витратили більше коштів, ніж торік.

Також читайте Витратили більше ніж заробили: у Держстаті підрахували прибутки та видатки українців

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 1 грудня.

Зазначається, що середній чек зріс на 8% - до 46 доларів. Найбільше купували речі онлайн. Зокрема, у 2,5 рази підвищилися доходи фахівців із настроювання інтернет-реклами.

За даними фінансової компанії з продажів, найбільше покупці в Європі витрачали на косметику та одяг. Цього разу, зріс попит й на комп'ютерні ігри та бронювання готелів.

Нагадаємо:

В Україні перед Чорною п'ятницею активізувалися любителі фейкових знижок. Довірливі українці ведуться на приємні ціни, які часто виявляються не такими вже й приємними. Продавці перед Чорною п'ятницею підняли ціну на товар на 10%.

Читайте також: