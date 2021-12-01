Чорна п'ятниця: стало відомо, скільки та на що українці витратили коштів

Середній чек зріс на 8%.
У цьогорічний масовий розпродаж - Чорну п'ятницю українці витратили більше коштів, ніж торік.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 1 грудня.
Зазначається, що середній чек зріс на 8% - до 46 доларів. Найбільше купували речі онлайн. Зокрема, у 2,5 рази підвищилися доходи фахівців із настроювання інтернет-реклами.
За даними фінансової компанії з продажів, найбільше покупці в Європі витрачали на косметику та одяг. Цього разу, зріс попит й на комп'ютерні ігри та бронювання готелів.
Нагадаємо:
В Україні перед Чорною п'ятницею активізувалися любителі фейкових знижок. Довірливі українці ведуться на приємні ціни, які часто виявляються не такими вже й приємними. Продавці перед Чорною п'ятницею підняли ціну на товар на 10%.
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