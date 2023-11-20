Чорна п'ятниця: великий обман чи реальний шанс заощадити

Головна торгова подія листопада — Чорна п'ятниця, що проходить в останню п'ятницю осені після Дня Подяки. Цього року вона відбудеться 24 листопада. Однак багато великих мережевих магазинів не обмежуються одним днем.

Знижки можуть діяти протягом тижня, починаючи з понеділка. Так, у найбільшому інтернет — магазині України ROZETKA Чорна п'ятниця 2023 вже стартувала і знижки будуть доступні до кінця тижня.

Стисла історія найграндіознішого світового розпродажу

Термін "Чорна п'ятниця" з'явився у Філадельфії, де його придумали місцеві поліцейські. Люди так поспішали в місто на розпродажі, що утворювалися величезні затори. Сама традиція знижок після Дня Подяки зародилася приблизно в 1960 — х роках. Поступово назва прижилася і поширилася далеко за межі США. Сьогодні Чорна п'ятниця проводиться в усьому світі.

Чому Чорна п'ятниця вигідна для продавців

Існує думка, що продавці штучно завищують ціни напередодні листопада, а потім зменшують їх до ринкового рівня, видаючи за знижки. Часто таке дійсно відбувається, але сенс розпродажу первісно був в іншому. Які ж аргументи спонукають чесних продавців до участі в розпродажі:

1. Залучення уваги до мережі. Чим більший розмір знижок, тим цікавішим для покупця буде магазин. А далі кількість покупок переходить у якість прибутку — одна з маркетингових стратегій.

2. Розширення клієнтської бази. Здійснюючи покупку в інтернет — магазині, клієнт залишає свої дані, часто підписуючись на розсилку новин, рекламних пропозицій та інших маркетингових активностей. А це чудовий рекламний канал для продавця.

3. Збільшення лояльності покупців. Під час Чорної п'ятниці мережа може продемонструвати високий рівень сервісу та великий асортимент товарів. Це в майбутньому дасть свої плоди — покупці повернуться і після розпродажу.

4. Можливість позбутися непопулярного або застарілого товару. У розпродажі часто представлені за низькими цінами торішні моделі смартфонів, одяг і взуття минулих сезонів або рідкісних розмірів. Скуповуючи товари майже за собівартістю, покупці в такий спосіб звільняють склади магазинів для нових актуальних речей і предметів, які завозяться перед Новим роком.

Хитрощі економії для покупців

Щоб заощадити в Чорну п'ятницю, потрібно робити покупки у великих мережах і магазинах, які можуть робити реальні знижки без шкоди власній прибутковості. Але щоб максимально підготуватися до такого шопінгу, скористайтеся наступними порадами:

1. Складіть список необхідних товарів у короткостроковій і довгостроковій перспективі. Можна почати підготовку до Нового року або літньої відпустки.

2. Прорахуйте бюджет і не виходьте за його межі. Можна навіть встановити ліміт за банківською карткою, щоб не витратити більше, ніж було задумано. Адже в період розпродажів буде велика спокуса купити щось непотрібне.

3. Заздалегідь вивчіть пропозиції. Найпростіше це робити в інтернеті. Порівнюючи різні пропозиції, ви дізнаєтеся реальну вартість потрібних речей і зможете оцінити розмір знижок.

4. Зберігайте холодний розум. Тоді ви зможете дійсно заощадити під час розпродажу.

Чорна п'ятниця може бути чудовим періодом для покупок, але важливо залишатися поінформованим і обережним, щоб уникнути можливих обманів. Будьте уважні!