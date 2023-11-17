Чорна п'ятниця вже близько: поради мисливцям за розпродажами

Наближається один із найважливіших днів у році для тих, хто любить робити покупки – Чорна п'ятниця 2023 року. Участь у цій масштабній акції візьмуть чи не всі великі мережеві магазини та маркетплейси, як у наземному форматі, так і на сторінках своїх ресурсів в інтернеті. Рекомендуємо вам заздалегідь підготуватися до покупок, щоб заощадити більше і купити тільки те, що потрібно.

Подумайте, що вам потрібно купити

Перший крок підготовки – скласти список товарів, які вам потрібні. Порадьтеся з близькими чи другою половинкою та зробіть перелік пріоритетних покупок. Це зовсім не означає, що ви купуватимете тільки те, що внесли до списку. Для незапланованих витрат також можна виділити бюджет, але все ж таки краще під час розпродажів зробити 1-2 ключові покупки (якщо вони вам потрібні). Наприклад, побутову техніку, комп'ютер, смартфон або меблі, і не розпорошувати увагу на дрібниці.

Розстрочки та кредити

З одного боку, кредити та розстрочки – це ефективні фінансові інструменти. З іншого боку, під час розпродажів ви можете не помітити, що кредитне навантаження на бюджет стало дуже великим. Якщо ви берете кредит під відсотки, то в результаті ви можете переплатити за товар, навіть з урахуванням знижки, тому краще шукати товари на виплат під нуль відсотків. Подумайте, які платежі ви зможете робити щомісяця. На думку експертів, кредитне навантаження не повинно перевищувати 20-30% вільних грошей, що залишилися після зарплати та оплати першочергових потреб.

Зареєструйтесь на сайтах

Щоб комфортно робити покупки в інтернеті, вам потрібно пройти реєстрацію на сайтах маркетплейсів або онлайн магазинів. У день початку розпродажів робити це буде ніколи, тому рекомендуємо зробити це вже зараз. Якщо в магазині є програми лояльності або картки для постійних клієнтів, оформіть їх заздалегідь. Якщо сайт пропонує промокоди, шукати їх також краще не в останній день. Пам'ятайте, що кількість промокодів може бути обмежена.

Слідкуйте за цінами

Деякі магазини можуть трохи завищувати ціни перед Чорною п'ятницею, щоб у день розпродажів зробити знижку. Більше того, деякі магазини не знижують, а підвищують вартість на день страту розпродажів. Бажано за кілька тижнів до Чорної п'ятниці дізнатися вартість на потрібні вам товари, а потім стежити за тим, як змінюватиметься ціна. Нагадаємо, що знижки можуть бути не тільки в Чорну п'ятницю, а по наступній за нею – Кіберпонеділок.