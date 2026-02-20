Чорні інформаційні кампанії застосовуються для дискредитації аптечного ринку – економіст

Реклама

«Десятки сумнівних сайтів раптом синхронно почали поширювати негатив. Репутаційні медіа не публікують цей інформаційний бруд, тому його розміщують на майданчиках без імені та відповідальності. Зміст таких дописів часто вторинний або відверто маніпулятивний, проте розрахунок зроблено не на якість, а на масштаб і системність», – зазначив він.

За словами Кушнірука, подібні технології вже застосовувалися в Україні раніше і мають історичні прецеденти.

Як приклад експерт навів ситуацію навколо Промінвестбанк у 2008 році, коли, за його оцінкою, інформаційний тиск став частиною ширшого процесу дестабілізації фінансової установи.

«Тоді одну з найбільших фінансових установ країни системно розхитували через інформаційний простір. Регулярно з’являлися “тривожні” матеріали, коментарі з натяками на ризики й проблеми. Формувався токсичний фон, який підривав довіру вкладників і партнерів», – зазначив Кушнірук.

На його думку, у випадку з аптечним ринком може йтися про спробу штучно створити кризове сприйняття стабільного сегменту економіки.

«Це спроба штучно спровокувати кризу в стабільному сегменті, який забезпечує громадян ліками, працює в прифронтових регіонах, сумлінно сплачує податки та гарантує безперервність постачання. Мета — підірвати віру в систему, від якої безпосередньо залежить здоров’я населення. Такі кампанії не виникають спонтанно. За ними завжди стоять фінансові інтереси. Хтось інвестує в цей потік дезінформації, прагнучи послабити гравців, перерозподілити прибутки чи змінити баланс сил», – резюмував Кушнірук.