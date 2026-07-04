Чорниця може стати найдорожчою ягодою цього літа: що сталося з урожаєм

Чорниця / © Pixabay

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Сезон збирання чорниці на Поліссі стартував зі значного скорочення пропозиції: через весняні заморозки ягід у лісах виявилося значно менше, ніж у попередні роки.

Про це повідомили в AgroWeek.

Збирачі та експерти одностайні у причинах низького врожаю: критичними стали нічні весняні заморозки. Вони пошкодили ягідники саме в період формування плодів та утворення зав’язі.

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Станом на кінець червня на місцевих ринках ціни на чорницю варіюються в межах 180–300 грн за літрову банку. Це помітно вищий показник порівняно з минулорічним стартом сезону, коли середня ціна коливалася в межах 200–250 грн.

Продавці та аналітики зазначають, що за низької пропозиції та стабільного попиту високі ціни можуть утримуватися тривалий час. Для збиральників це означає, що попри меншу кількість зібраних ягід, фінансовий результат сезону може залишитися на рівні минулих років або навіть зрости завдяки подорожчанню продукту.

Нагадаємо, в Україні кардинально перепишуть цінники на хліб, молоко і курятину, зокрема.

Також експерти попередили, що восени на українському ринку продовольства очікується потужна інфляційна хвиля.

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