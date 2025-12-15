Чотири гіганти цифрових платформ підтримали "податок на OLX": що це означає

Податок / © 3222.ua

Реклама

Провідні міжнародні та українські цифрові платформи, включаючи Uklon, Bolt, Uber та Glovo, спільно підтримали урядові законопроєкти №14025 та №14026. Ці документи передбачають впровадження автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані користувачами через цифрові платформи.

Про це повідомляє «Економічна правда».

У спільній позиції компаній зазначається, що це рішення є важливим кроком до гармонізації податкового регулювання України з європейськими підходами, зокрема з директивою ЄС DAC7 та практиками ОЕСР.

Реклама

«Це сприятиме підвищенню прозорості економіки, створенню рівних умов конкуренції та посиленню довіри між державою, бізнесом і громадянами», — йдеться у заяві компаній.

Ключові гарантії для звичайних користувачів

Зазначається, що підписанти особливо наголосили, що законопроєкти містять важливий виняток, який захищає звичайних користувачів від надмірного регулювання. Законопроєкти передбачають, що товарні операції вартістю до 2000 євро на рік не вважатимуться системною економічною діяльністю та не будуть оподатковуватися.

Компанії пояснюють, що ця гарантія забезпечує повне виключення побутових продажів особистих речей між громадянами зі сфери дії нового регулювання.

Нагадаємо, що ця ініціатива, яку уряд схвалив у серпні 2025 року, відома також як «податок на OLX», оскільки найбільше впливає на доходи, отримані від продажу товарів та надання послуг через великі цифрові маркетплейси. Комітет Верховної Ради з питань податків і митної політики підтримав проєкт закону №14025.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в Україні від 2026 року зростуть акцизи на пальне, сигарети та солодкі напої. Через збільшення акцизів та інші фактори ціни на пальне можуть зрости да 1-2 грн/л.