Вирішується доля 45 млрд євро для України / © unsplash.com

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Лідери Європейського Союзу спробують подолати основні розбіжності щодо довгострокового бюджету блоку та домовитися про новий великий кредит, який допоможе Україні покрити її економічні й військові потреби наступного року.

Про це пише The Independent.

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Новий спільний бюджет є свідченням амбіцій ЄС у світі та фінансується переважно 27 країнами-членами залежно від розміру їхніх економік. Пакет на 2028–2034 роки може становити від 1% до 1,2% валового національного доходу блоку.

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«Настав час досягти угоди», — написав президент Європейської ради Антоніу Кошта в листі-запрошенні на саміт. Минулими вихідними він виніс на розгляд нову пропозицію для розв’язання бюджетної головоломки, скоротивши початковий план Європейської комісії приблизно на 10%.

Кошта, який головуватиме на дводенній зустрічі в Брюсселі, заявив, що лідери несуть «відповідальність за пошук збалансованої угоди, яка дозволить Європейському Союзу впоратися з майбутніми викликами».

Зазначається, що ситуацію ускладнюють майбутні вибори у Франції, Італії та Польщі наступного року, а також у неділю, 29 листопада, в Іспанії. У Франції в опитуваннях лідирують ультраправі, а переможців у Польщі та Іспанії важко спрогнозувати. Нові уряди можуть ще більше ускладнити укладення угоди наступного року, якщо домовленості не буде досягнуто до кінця наступного місяця.

Що стоїть за бюджетним розколом

У питанні бюджету ЄС розділився на табори, які важко зрушити з місця. Досягти компромісу стає ще складніше, оскільки боргова криза в Європі поглиблюється, а країни змушені збільшувати витрати на оборону через війну Росії проти України, яка триває вже майже п’ять років.

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Близько третини країн — так звані чисті платники, які сплачують більше, ніж отримують назад у вигляді дотацій. Німеччина, Австрія, Нідерланди та Швеція найголосніше виступають проти того, щоб їх просили платити ще більше, та наполягають на жорсткій економії.

Водночас велика група країн на чолі з Францією та Італією, яку називають «друзями згуртованості», рішуче захищає фонди, що підтримують фермерів і фінансують інфраструктурні проєкти у відносно бідніших державах-членах, щоб допомогти їм досягти стандартів ЄС.

Що становить близько двох третин усього бюджету

Проте більшість країн також хоче спрямувати видатки на нові сфери, оскільки ЄС стикається з такими викликами, як підтримка України у відбитті російського вторгнення та збереження конкурентоспроможності в умовах високих цін на енергоносії й торговельної напруженості зі США та Китаєм.

Для залучення коштів Антоніу Кошта запропонував запровадити загальноєвропейський податок на цифрові послуги. Він стягуватиметься з онлайн-реклами та доходів, які компанії отримують від даних користувачів, і може приносити 5 мільярдів євро на рік.

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Бюджетна головоломка України та Європи

Україна — важлива частина бюджетного пазла. Пакет видатків передбачає виділення 100 мільярдів євро для України на сім років. Лідери також мають ухвалити рішення щодо нового кредиту для Києва на суму 45 мільярдів євро.

На початку цього місяця канцлер ФРН Фрідріх Мерц висунув ультиматум через Україну. Він пригрозив заблокувати бюджетну угоду, якщо всі країни-члени «без винятку» не візьмуть на себе «колективне зобов’язання» щодо підтримки Києва.

Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина виступають проти використання коштів на військову допомогу Україні. В листі до Кошти Мерц зазначив, що допомога «Україні є питанням нашої неподільної європейської безпеки, а отже, таким самим має бути й розподіл тягаря цієї підтримки».

Майже рік тому лідери ЄС схвалили кредит у розмірі 90 мільярдів євро для покриття більшості потреб українського уряду на два роки. Проте посилені атаки Росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру, а також перебої в чорноморській торгівлі виснажують фінанси України.

Єврокомісія знову планує залучити кошти для кредитів на ринках капіталу, причому 20 мільярдів євро призначено для економіки, а 25 мільярдів євро — для збройних сил.

Які обговорення попереду

Кошта планує представити свою пропозицію лідерам, після чого дозволить їм розділитися на менші групи та провести двосторонні переговори. Своїми висновками з усіма 27 країнами-членами він планує поділитися пізніше — ймовірно, у п’ятницю, 27 листопада.

Дипломати ЄС зазначають, що угоду, найімовірніше, буде укладено під час їхньої зустрічі наступного місяця.

Що б не сталося, зрив дедлайну наприкінці грудня не означає, що гроші закінчаться. Країни мають у запасі ще рік, проте знадобиться чимало часу, щоб ухвалити законодавство щодо програм видатків і затвердити все необхідне, щоб фінансування почало надходити до січня 2028 року. Документ мають схвалити всі 27 держав-членів та Європейський парламент.

Фінансова допомога Україні від ЄС — головне

Європейським лідерам потрібно якнайшвидше збільшити обсяги допомоги Києву, адже для покриття бюджетних та оборонних витрат до кінця 2027 року Україні знадобиться орієнтовно 70 мільярдів євро. Частину цієї суми — 45 мільярдів євро — Єврокомісія пропонує залучити через позики. Утім, втілення плану впирається у вимогу одностайного схвалення всіма 27 державами-членами, що на практиці обіцяє запеклі дискусії.

Зокрема, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не братиме участі в новій позиці Європейського союзу на 45 млрд євро для фінансування України 2027 року. Однак Братислава обіцяє продовжити гуманітарну допомогу Києву.

Україна отримає 90 млрд євро військової та фінансової допомоги в межах кредитного механізму Європейського Союзу до кінця 2027 року. Водночас країни НАТО підтвердили зобов’язання надати українській армії обладнання, допомогу та підготовку на 70 мільярдів євро 2026-го та щонайменше стільки ж — наступного року.

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