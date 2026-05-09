Чверть мільйона гривень на родину: хто з українців має право на спеціальну виплату

Родинам, які втратили близьких, виплачують по 250 тисяч / © pixabay.com

Родини, чиє життя назавжди зруйнувала війна, можуть отримати солідну фінансову підтримку, проте ця цільова програма діє лише в одному регіоні та має чіткі критерії для заявників.

Про умови отримання цієї грошової допомоги та перелік необхідних паперів повідомляє Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Кому саме призначені ці кошти

Сумська міська громада вирішила підтримати тих, хто зазнав найстрашнішої втрати через бойові дії. В рамках місцевої благодійної програми «Милосердя» родини цивільних мешканців, які загинули, зникли безвісти або були офіційно визнані померлими внаслідок ворожих артилерійських чи авіаційних обстрілів, мають змогу отримати разову виплату в розмірі 250 000 гривень.

При цьому чиновники наголошують на одному важливому нюансі: ці кошти призначені виключно для сімей цивільних осіб, які постраждали безпосередньо на території Сумської громади вже після початку повномасштабного вторгнення. На родини військовослужбовців ця місцева ініціатива не поширюється, оскільки для сімей захисників існують окремі державні програми компенсацій.

Як оформити допомогу та що для цього потрібно

Звернутися за грошима може будь-хто з найближчих родичів загиблого: офіційний чоловік чи дружина, батьки, а також діти. Якщо родина велика, але всі погоджуються, щоб кошти зайшли на один рахунок, інші члени сім’ї можуть просто написати письмову згоду, делегувавши право на отримання грошей уповноваженому представнику.

Для оформлення виплати необхідно написати заяву та принести базовий пакет документів. Бюрократію звели до мінімуму: знадобляться паспорти та ідентифікаційні коди членів родини, свідоцтво про смерть або рішення суду щодо зникнення людини, а також довідки, які підтверджують ваші родинні зв’язки та той факт, що трагедія сталася саме через військову агресію. Копії цих документів подаються разом із оригіналами.

Виплати для українців 2026 — останні новини:

Окрім вітчизняних ініціатив, українці продовжують отримувати підтримку і за кордоном. Зокрема, у Чехії на тлі рекордного падіння народжуваності місцева влада серйозно замислилася над тим, щоб надати українським жінкам зі статусом тимчасового захисту доступ до державної батьківської допомоги.

Йдеться про дуже суттєву фінансову підтримку — 350 тисяч чеських крон (понад 14 тисяч євро), яка виплачується на догляд за дитиною до трьох років. Місцеві демографи та соціологи переконані, що такий крок не лише підтримає біженок, а й мотивуватиме українок репродуктивного віку народжувати дітей, адже зараз через свій нестабільний статус багато хто просто боїться планувати поповнення в родині.

Хоча офіційного законопроєкту ще немає, ця тема вже активно обговорюється в чеських політичних колах. Фахівці зазначають, що можливість піти в повноцінну декретну відпустку стала б величезним полегшенням для тисяч українок, які через війну змушені самотужки будувати життя в чужій країні.

Тим часом в Україні також працюють заохочувальні виплати для різних категорій громадян. Наприклад, деякі українські пенсіонери (зокрема, освітяни та медики), виходячи на заслужений відпочинок за віком, мають законне право отримати одноразову виплату в розмірі 10 пенсій, що є суттєвою фінансовою подушкою від держави за багаторічну сумлінну працю.

