Чи блокують картки військових у СЗЧ: у Міноборони дали роз’яснення

Блокування рахунків

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Самовільне залишення частини (СЗЧ) саме по собі не є підставою для автоматичного блокування банківської картки або рахунку військовослужбовця.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, пише “Судово-юридична газета”.

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У відомстві наголосили, що припинення грошового забезпечення та арешт коштів на рахунку — це дві різні юридичні процедури.

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Що відбувається з виплатами під час СЗЧ

Якщо військовослужбовець перебуває у СЗЧ, військова частина припиняє нараховувати та виплачувати йому грошове забезпечення.

У Міноборони пояснили, що це передбачено наказом МОУ №260 та статтею 24 Закону №2232-XII. Водночас ці норми не передбачають автоматичного блокування чи закриття банківського рахунку.

Коли рахунок можуть арештувати

Арешт коштів на банківському рахунку є окремим процесуальним заходом і потребує інших правових підстав.

Наприклад, у межах кримінального провадження арешт безготівкових коштів регулюється статтею 170 Кримінального процесуального кодексу України. Для цього необхідне відповідне процесуальне рішення, зокрема ухвала слідчого судді або суду.

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Тому, як наголосили у Міноборони, формулювання «пішов у СЗЧ — заблокували картку» є юридично некоректним.

Правильніше говорити, що під час СЗЧ військова частина припиняє виплату грошового забезпечення, тоді як арешт банківського рахунку можливий лише в межах окремої правової процедури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто і як може отримати 2026 року бронювання від мобілізації. Бронювання поширюється на працівників підприємств, установ та організацій, які визнані критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань або для функціонування економіки.

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