Чи буде бензин по 100 гривень: експерт дав прогноз цін на пальне в Україні

АЗС / © Pixabay

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Попри нестабільну ситуацію на Близькому Сході та невизначеність навколо переговорів між США та Іраном, різкого стрибка цін на пальне в Україні найближчим часом не прогнозують.

Про це керівник Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

За словами експерта, зараз діє тимчасовий 60-денний меморандум між США та Іраном, який має завершитися в середині липня. Якщо сторони не досягнуть остаточної угоди, можливі короткочасні коливання нафтових котирувань.

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«Якісь недоузгодженості в процесі переговорів можуть призвести до певних дій як з боку Ірану, так і Трампа, що даватиме певний ціновий сплеск», — зазначив Гончар.

Водночас він переконаний, що нафта навряд чи повернеться до рівня 100–120 доларів за барель. На його думку, ціна, ймовірно, залишатиметься поблизу 70 доларів за барель, а після досягнення повноцінної угоди ринок поступово повернеться до спадної динаміки.

Чи чекати бензину по 100 гривень

Експерт звернув увагу, що нинішня ситуація суттєво відрізняється від тієї, коли активно обговорювали можливість зростання вартості дизельного пального до 100 гривень за літр.

«Якщо не дійшло тоді, зараз за цих обставин це вже навряд чи можливо», — наголосив він.

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За словами Гончара, навіть попри проблеми з роботою Ормузької протоки, світовий ринок отримує додаткові обсяги нафти й нафтопродуктів.

Експерт пояснив, що високі ціни стимулювали збільшення видобутку нафти у США, а американські нафтопродукти дедалі активніше постачаються до Європи.

Крім того, додаткову пропозицію забезпечують країни, які не входять до ОПЕК або не дотримуються квот на видобуток. Позитивним сигналом для ринку він також назвав відновлення роботи найбільшого експортного нафтового термінала Саудівської Аравії Рас-Танура та активніше використання альтернативних маршрутів транспортування нафти в обхід Ормузької протоки.

Водночас Гончар застеріг, що повністю виключати нові цінові коливання не варто. За його словами, геополітична ситуація залишається нестабільною, а будь-яке загострення може вплинути на нафтовий ринок. Однак, за нинішніх умов, передумов для різкого стрибка вартості пального в Україні до 100 гривень за літр він не бачить.

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Росія «полює» на АЗС в Україні

Нагадаємо, за останні два місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК, а також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

Проте, як зазначив колишній очільник Міністерства інфраструктури Андрій Пивоварський, на відміну від Росії, де подібні удари призводять до дефіциту, черг і перебоїв, в Україні таких проблем немає завдяки диверсифікованому паливному ринку, десяткам постачальників, конкуренції та розгалуженій логістиці, де втрачену ланку одразу підстраховують інші.

Водночас така стійка модель має свою ціну, через що вартість бензину на українських заправках падає поступово. За словами експерта, світові ціни на нафтопродукти залежать від балансу попиту і пропозиції, завантаженості НПЗ, сезонних факторів та воєнних ризиків.

Додатково на кінцеву ціну ресурсу в Україні впливає те, що пальне купується за валюту, а курс долара від початку загострення на Близькому Сході зріс із близько 43,20 грн до майже 45 грн.

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