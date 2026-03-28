Чи буде дефіцит дизелю в Україні у квітні на тлі світової кризи: експерт відповів

Україна забезпечена дизпаливом на квітень / © Associated Press

Україна буде повністю забезпечена дизельним пальним на квітень, попри світову кризу і дефіцит на світовому ринку через загострення на Близькому Сході.

Про це заявив Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.

«Про дизпаливо на квітень. Практично 100% потреб країни в дизпаливі на квітень уже законтрактовано», — написав він у Facebook.

За словами Закревського, попри певні складнощі, операторам ринку вдалося законтрактувати практично весь необхідний обсяг постачання дизпалива на квітень.

«Відповідно, не зважаючи на триваючу світову кризу, дизелю так само як і бензину в Україні буде більш ніж достатньо», — запевнив він.

Нагадаємо, 23 березня видання Reuters опублікувало гучну статтю, в якій повідомило, що Україна має запаси дизельного пального лише до кінця березня, а ситуація з постачанням у квітні залишається невизначеною.

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн прокоментував, чи дійсно Україна має пальне лише до кінця березня.

Сьогодні, 28 березня на деяких автозаправках України знову зросла вартість пального. Зокрема, ціни на ДП.

У відповідь на зростання ціна на АЗС, Кабінет міністрів запустив «кешбек на пальне». В уряді вважають, що він забезпечить підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

Раніше експерти Сергій Куюн та Олександр Сіренко спрогнозували ціни на бензин А-95 та дизель у квітні 2026 року.