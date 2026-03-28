Чи буде дефіцит дизелю в Україні у квітні на тлі світової кризи: експерт відповів

Світова криза не завадила Україні забезпечити себе дизпальним на квітень.

Дмитро Гулійчук
Україна забезпечена дизпаливом на квітень

Україна забезпечена дизпаливом на квітень

Україна буде повністю забезпечена дизельним пальним на квітень, попри світову кризу і дефіцит на світовому ринку через загострення на Близькому Сході.

Про це заявив Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.

«Про дизпаливо на квітень. Практично 100% потреб країни в дизпаливі на квітень уже законтрактовано», — написав він у Facebook.

За словами Закревського, попри певні складнощі, операторам ринку вдалося законтрактувати практично весь необхідний обсяг постачання дизпалива на квітень.

«Відповідно, не зважаючи на триваючу світову кризу, дизелю так само як і бензину в Україні буде більш ніж достатньо», — запевнив він.

Нагадаємо, 23 березня видання Reuters опублікувало гучну статтю, в якій повідомило, що Україна має запаси дизельного пального лише до кінця березня, а ситуація з постачанням у квітні залишається невизначеною.

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн прокоментував, чи дійсно Україна має пальне лише до кінця березня.

Сьогодні, 28 березня на деяких автозаправках України знову зросла вартість пального. Зокрема, ціни на ДП.

У відповідь на зростання ціна на АЗС, Кабінет міністрів запустив «кешбек на пальне». В уряді вважають, що він забезпечить підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

Раніше експерти Сергій Куюн та Олександр Сіренко спрогнозували ціни на бензин А-95 та дизель у квітні 2026 року.

