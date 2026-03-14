Чи буде долар по 45: економіст назвав причину падіння гривні

Курс гривні: чому долар росте

Падіння курсу гривні не пов’язана з війною на Близькому Сході.

Таку думку висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак, передає «Громадське радіо».

Експерт стверджує, що Нацбанк має рекордний рівень золотовалютних резервів — 57 мільярдів доларів. А отже — має всі інструменти для того, щоб утримувати курс.

«Національний банк України існує як інституція для того, щоб гасити надмірні валютні коливання. Для цього НБУ має всі можливості, маючи рекордні золотовалютні резерви», — запевняє Новак.

Чому НБУ цього не робить, економіст має власне і доволі гучне пояснення.

«Шкурний інтерес валютних спекуляцій підзаробити під шумок війни на Близькому Сході перемагає над національними економічними інтересами», — вважає Новак.

Економіст визнав, що долар дійсно зміцнився, адже в часи кризи і війни власники капіталу зберігають його частину в доларах та в американських цінних паперах. Але пояснювати швидку девальвацію гривні подіями на Близькому Сході він вважає неправильним. Бо для валютного балансу в Україні нічого кардинально не змінилося, стверджує експерт.

Новак попереджає, що падіння курсу гривні призводить до зростання цін на імпортні товари, що в першу чергу б’є по гаманцях пересічних громадян.

Чи буде долар по 45 грн

За словами експерта, наразі важко прогнозувати, чи досягне долар показника в 45 грн, як це закладено в держбюджеті на 2026 рік. Він нагадав, що в минулі роки реальний курс не доходив до закладеного в держбюджеті.

Зауважимо, що в НБУ поки не прокоментували звинувачення економіста.

Зауважимо, що 13 березня долар встановив історичний максимум. Середній курс купівлі долара в банках становив 43,98 грн, а продаж — у середньому по 44,55.