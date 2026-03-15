Чи буде долар по 50 гривень: прогноз банкіра

Долар в Україні продовжує дорожчати. Станом на сьогодні, за офіційними даними НБУ, його курс становить 43,89 грн.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів у коментарі для Фактів ICTV, чому долар дорожчає та чи варто очікувати стрімкого зростання.

За словами експерта, попри доволі нервове зовнішнє тло, від аритмії цін на нафту до ситуації з вилученням угорською владою коштів з українських інкасаторських автомобілів, український валютний ринок не дає підстав говорити про можливе карколомне зростання курсу долара.

Однією з головних причин такої відносної стійкості є баланс між попитом і пропозицією валюти. Напередодні посівної кампанії аграрні підприємства активніше виходять на ринок із продажем валюти, що посилює пропозицію.

«Водночас імпортери енергоресурсів, навпаки, підтримують попит, оскільки через коливання вартості нафти й нафтопродуктів намагаються завчасно закуповувати пальне. Саме ця взаємодія різноспрямованих чинників і формує робочий ринковий баланс, який не дає курсу підстав для різкого зриву вгору. Коли долар коштуватиме 50 грн, залежатиме від зовнішніх та внутрішніх факторів. Окремо варто наголосити на ролі Національного банку, який нині залишається головним чинником системної стабільності», — наголосив експерт.

Зростання курсу долара — останні новини

Нагадаємо, наприкінці лютого — на початку березня 2026 року курс долара в Україні почав стрімко зростати, а Національний банк України майже щодня фіксував нові історичні максимуми вартості американської валюти щодо гривні.

В НБУ повідомили, що прогнозний курс долара в 45 гривень, закладений у державному бюджеті, є лише технічним розрахунком і не означає автоматичного знецінення гривні до цього рівня.

У Нацбанку запевняють, що ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою. Попри те, що гривня може як посилюватися, так і послаблюватися в окремі періоди, різких стрибків не очікують. Стабільність курсу є критично важливою для стримування інфляції. Наразі її рівень становить 7,6%, тоді як мета Нацбанку — 5%.