ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
1 хв

Чи буде новий податок на депозит військовим: Гетманцев дав остаточну відповідь

Грошей на «депозити військовим» з гаманців українців не зніматимуть: Гетманцев поставив крапку в ідеї нового збору з доходів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Гетманцев спростував запровадження податку 2-3% на депозити військовим

Гетманцев спростував запровадження податку 2-3% на депозити військовим

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запевнив, що нового податку у розмірі 2-3% від доходу, який йшов би на депозит військовим, не буде.

Про це Гетманцев написав у Telegram.

«Цього податку також не буде. І на цьому місячник податкових ініціатив прошу вважати завершеним», — зазначив депутат.

Нагадаємо, що ідею нового податку для громадян, кошти з якого підуть на депозит для військових, озвучив нардеп Роман Костенко.

Раніше Гетманцев уже спростовував чутки про введення ще одного податку. Так, заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум говорила, що в уряді працюють над створенням окремого Фонду відбудови. За її словами, одним із джерел наповнення такого фонду теоретично міг би стати спеціальний податок. Гетманцев своєю чергою запевнив, що ніяких додаткових податків на відбудову не буде.

Дата публікації
Кількість переглядів
292
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie