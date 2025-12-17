Чи буде новий податок на депозит військовим: Гетманцев дав остаточну відповідь

Гетманцев спростував запровадження податку 2-3% на депозити військовим

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запевнив, що нового податку у розмірі 2-3% від доходу, який йшов би на депозит військовим, не буде.

Про це Гетманцев написав у Telegram.

«Цього податку також не буде. І на цьому місячник податкових ініціатив прошу вважати завершеним», — зазначив депутат.

Нагадаємо, що ідею нового податку для громадян, кошти з якого підуть на депозит для військових, озвучив нардеп Роман Костенко.

Раніше Гетманцев уже спростовував чутки про введення ще одного податку. Так, заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум говорила, що в уряді працюють над створенням окремого Фонду відбудови. За її словами, одним із джерел наповнення такого фонду теоретично міг би стати спеціальний податок. Гетманцев своєю чергою запевнив, що ніяких додаткових податків на відбудову не буде.