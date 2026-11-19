Пенсія без стажу 2026 року

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Якщо людина не встигла напрацювати мінімально необхідний страховий стаж, держава не залишить її без грошей. Замість пенсії в такому разі можна оформити соціальну допомогу.

Про це повідомляють у ПФУ.

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Пенсія без стажу 2026 року: на що можуть розраховувати українці

Право громадян України на пенсію за віком регулюється двома ключовими критеріями: віком заявника та тривалістю його страхового стажу. Тим, хто ніколи не був працевлаштований офіційно або має менш ніж 15 років стажу, у призначенні стандартної пенсії відмовлять.

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Але за законом людям гарантують інший варіант фінансової підтримки.

Як інформує Пенсійний фонд України, впродовж 2026 року діють такі вимоги щодо мінімальної тривалості стажу для виходу на пенсію:

у віці 60 років — від 33 років стажу;

у віці 63 років — від 23 років стажу;

у віці 65 років — від 15 років стажу.

За повної відсутності страхового стажу оформити пенсію за віком не вдасться навіть після того, як людині виповниться 65 років. Аналогічна ситуація стосується і тих громадян, чий показник менший за 15 років, якщо в них немає інших визначених законом підстав для пенсії.

Такі люди мають право подати запит на державну соціальну допомогу. Ключова відмінність цієї виплати полягає в тому, що вона не прив’язана до тривалості трудової діяльності, хоча вимагає дотримання низки законодавчих критеріїв.

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Оформити таку допомогу замість пенсії можуть люди, які відповідають усім критеріям:

мають повних 65 років і не набули права на пенсію;

не отримують пенсійних виплат чи певних інших видів держдопомоги, прописаних у законі;

мають статус малозабезпечених;

виконують встановлені норми щодо постійного проживання в Україні.

Під час розгляду звернення комісія детально вивчає рівень доходів і майновий стан як заявника, так і членів його родини. Орієнтиром для таких розрахунків є прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, зафіксований на рівні 2 595 гривень.

Скільки коштів можна отримати замість пенсії, якщо немає стажу

Конкретний розмір виплати напряму прив’язаний до соціальної категорії заявника та величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 2026 року ця сума становить 2 595 гривень.

Для 65-річних громадян, які не заробили права на пенсію, базовий обсяг допомоги обраховується як 30% від вказаного прожиткового мінімуму, що в перерахунку на гроші 2026 року дорівнює 778 гривням 50 копійкам.

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Проте у своєму роз’ясненні від 26 жовтня Пенсійний фонд акцентує, що сума, яка фактично виплачується людині на руки, не може бути меншою за прожитковий мінімум для непрацездатних громадян.

Тому люди, які подаються на таку соціальну допомогу, можуть розраховувати на 2 595 гривень. Остаточну суму розраховує Пенсійний фонд.

Як оформити соціальну допомогу замість пенсії

Звернутися по оформлення допомоги можна такими способами:

через сервісні центри Пенсійного фонду України;

через місцеві центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених представників органів місцевого самоврядування.

Окрім особистого візиту, документи можна передати через офіційного представника або надіслати поштовим відправленням.

Вам знадобиться такий перелік документів:

заповнена заява затвердженого зразка;

паспорт або інше посвідчення особи;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

трудова книжка (якщо цей документ у вас є);

декларація про доходи та майновий стан сім’ї;

інші довідки, потреба в яких виникає залежно від життєвих обставин людини.

Якщо заявник ніколи не мав офіційної роботи і в нього взагалі немає трудової книжки, це не стане причиною для відмови у прийомі документів.

Соціальну допомогу починають виплачувати з дати реєстрації заяви. Водночас для людей, які щойно відсвяткували 65-річчя, передбачено пільговий період. Якщо подати необхідний пакет документів упродовж трьох місяців після дня народження, виплати нарахують просто від дня досягнення 65 років.

Якщо ж звернутися після спливу тримісячного терміну, кошти призначать лише від дати звернення. Для громадян віком від 65 років, чий статус відповідає всім законодавчим критеріям, така соціальна допомога призначається безстроково — на все життя.

Пенсія в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Україні для пенсіонерів віком від 65 років, які не працюють, із повним страховим стажем гарантовано мінімальну пенсійну виплату у розмірі 4 213 грн. Якщо розрахована пенсія є меншою, Пенсійний фонд України встановлює доплату до цього рівня.

Право на таке підвищення мають громадяни, які одночасно відповідають кільком умовам: досягли 65-річного віку, отримують пенсію за Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», не працюють та не сплачують ЄСВ.

Крім того, необхідний страховий стаж має становити щонайменше 35 років для чоловіків і 30 років — для жінок, а основний розмір виплати не повинен перевищувати 4 213 грн.

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