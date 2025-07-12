Пенсія

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В Україні не планують проводити додаткову індексацію пенсійних виплат до кінця 2025 року.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За її словами, пенсії перераховуються щороку у березні — це передбачено законом. Упродовж року повторна індексація не проводиться. Водночас уряд може розглянути додаткові заходи підтримки, якщо фінансовий стан страхового фонду дозволить.

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«Якщо фінансовий стан дозволить, ми будемо пропонувати додаткові заходи підтримки», — заявила Марчак.

Вона наголосила, що в Україні існують два типи пенсійних виплат: страхові, які фінансуються за рахунок єдиного соціального внеску, та спеціальні, що покриваються з держбюджету та були затверджені парламентом у різні роки. Однак, за її словами, додаткових коштів на збільшення спеціальних виплат до кінця 2025 року, найімовірніше, не буде.

Нагадаємо, 2025 року українське пенсійне законодавство передбачає нові вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Однією з ключових змін є підвищення мінімального стажу, необхідного для виходу на пенсію у 60 років — тепер він становить щонайменше 32 роки.

Варто зазначити, що в Україні середній розмір пенсійних виплат суддям становить 107 000 грн, водночас 62,3% пенсіонерів отримують менше ніж 5 тис. грн.

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