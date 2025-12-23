- Дата публікації
Чи буде підвищення тарифів на воду взимку: Кабмін дав відповідь
Юлія Свириденко пообіцяла залишити тарифи на воду незмінними.
Тарифи на воду для населення мають залишитися без змін.
Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін.
«Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску», — запевнила Свириденко.
Прем’єрка обіцяє, що наступним кроком має бути напрацювання Кабміну разом з НКРЕКП спільного рішення, «яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги».
