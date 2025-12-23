Чи буде підвищення тарифів на воду взимку: Кабмін дав відповідь

Тарифи на воду «заморозять» / © pixabay.com

Тарифи на воду для населення мають залишитися без змін.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін.

«Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску», — запевнила Свириденко.

Прем’єрка обіцяє, що наступним кроком має бути напрацювання Кабміну разом з НКРЕКП спільного рішення, «яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги».

