Чи буде підвищення тарифів на воду взимку: Кабмін дав відповідь

Юлія Свириденко пообіцяла залишити тарифи на воду незмінними.

Дмитро Гулійчук
Тарифи на воду «заморозять»

Тарифи на воду «заморозять»

Тарифи на воду для населення мають залишитися без змін.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін.

«Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску», — запевнила Свириденко.

Прем’єрка обіцяє, що наступним кроком має бути напрацювання Кабміну разом з НКРЕКП спільного рішення, «яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги».

Раніше ми писали, як зміняться тарифи на газ 2026 року.

