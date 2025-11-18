Чи буде в Україні банкнота 5000 гривень: НБУ дав офіційну відповідь

Гроші / © Фото з відкритих джерел

Мережею шириться відео про нібито нову банкноту 5000 гривень із Пантелеймоном Кулішем. Національний банк України офіційно спростував цей фейк.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

В інтернет-мережі та окремих медіа почало активно поширюватися відео, на якому демонструється дизайн нібито «нової банкноти 5000 гривень». На купюрі зображено Пантелеймона Куліша.

У Національному банку наголосили, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності.

Що насправді зображено на відео

Як пояснив регулятор, на відео показано не гроші, а презентаційний виріб під назвою «Пантелеймон Куліш».

Його виготовили ще 2008 року на Банкнотно-монетному дворі (БМД) НБУ. Метою було виключно продемонструвати технологічні можливості українського підприємства.

В НБУ підкреслили, що цей виріб не є банкнотою і ніколи нею не був.

По-перше, він не містить обов’язкових реквізитів: позначення номіналу та назви грошової одиниці України «гривня». По-друге, він ніколи не планувався до введення в обіг як платіжний засіб. По-третє, на самому виробі є попереджувальні написи: «ПРЕЗЕНТАЦІЙНА» та «НЕ МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНО ЯК ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ».

Спростування фейку / © НБУ

Ця продукція випускалася винятково в сувенірних буклетах задля реклами. В НБУ додали, що таку маркетингову практику використовують й інші виробники банкнот та центробанки світу.

Чи планує НБУ банкноту 5000 гривень

Національний банк офіційно заявив, що на сьогодні не розробляє дизайн банкноти номіналом 5000 гривень.

«Якщо надалі рішення щодо оновлення номінального ряду банкнот національної валюти України буде змінено, НБУ поінформує про це громадськість. Довіряйте лише перевіреній інформації», — підсумували в регуляторі.

