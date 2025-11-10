Чи будуть українці платити менше за світло через блекаути: фахівці пояснили

Електрика / © pixabay.com

В Україні знову запровадили планові відключення світла через нові російські атаки. Багато українців сподіваються, що це автоматично призведе до зменшення платіжок. Проте фахівці пояснили, чому самі по собі відключення не допомагають заощадити.

Про це пише YASNO.

За даними компанії, головна причина — «відкладене споживання». Самі по собі відключення не допомагають заощадити.

Як тільки світло з’являється, люди часто вмикають одразу кілька потужних приладів, щоб «надолужити пропущене»: бойлери, пральні машини, обігрівачі, пилососи.

У результаті такого пікового навантаження загальне споживання за місяць зазвичай залишається майже тим самим, що й у періоди без відключень.

Наразі для побутових споживачів діє єдиний тариф — 4,32 грн за кВт-год. Цю ціну уряд заморозив щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Заощадити дозволяє двозонний лічильник. З ним власники можуть платити удвічі менше за електроенергію, спожиту вночі (з 23:00 до 7:00), — 2,16 грн за кВт-год.

Найбільше електроенергії «з’їдають» холодильники, бойлери, пральні машини, кондиціонери та електричні обігрівачі.

Як насправді зменшити платіжки

Експерти YASNO закликають українців використовувати електроенергію раціонально, особливо в умовах атак на енергосистему.

Щоб дійсно заощадити, необхідно:

вимикати прилади, якими ви не користуєтесь;

обирати енергоефективну техніку (класу А+, А++ та вище);

планувати час використання потужних пристроїв (наприклад, вмикати бойлер чи пральну машину вночі за наявності двозонного лічильника).

Такі дії не лише зменшать ваші витрати на електроенергію, але й допоможуть знизити навантаження на енергосистему та скоротити тривалість планових відключень.

Нагадаємо, Мінцифра запустила проєкт «Генератор зв’язку», який дозволяє власникам потужних генераторів підключатися до підтримки базових станцій мобільних операторів під час блекаутів і отримувати компенсацію — у середньому 110–140 грн за годину роботи.

До ініціативи можуть долучатися фізичні особи, ФОПи та бізнес, уклавши договір з оператором і забезпечуючи самостійне обслуговування та заправку техніки.