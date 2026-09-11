Чи будуть затримки соцвиплат через "діру" в бюджеті: що кажуть у Раді

Соцвиплати

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Наприкінці року в Україні можуть виникнути тимчасові затримки з виплатою соціальної допомоги, однак про повну зупинку фінансування не йдеться.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Максим Ткаченко.

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Що буде з соцвиплатами в Україні

За словами політика, уряд та парламент шукають рішення для збереження стабільності соціальних виплат, а ризиків для затримок у найближчий місяць немає.

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«Я не чув про ризик наступного місяця. Коли ми спілкувалися з міністром і з урядовцями на фракції, я чув, що можуть бути затримки по виплатах. А саме мова йшла, що в кінці року — про листопад, про грудень. Я сподіваюсь, що до цього всі ці законопроєкти, про які він говорить, будуть все ж таки підтримані парламентом України. І ці кошти будуть, і затримок цих не буде», — зазначив Максим Ткаченко.

Депутат закликав не поширювати паніку та не хвилювати громадян можливими фінансовими труднощами вже з наступного місяця, запевнивши, що ситуація залишатиметься стабільною.

Ткаченко підкреслив, що економити бюджет треба на інших витратах, а не на соціальних виплатах. За його словами, можливі затримки із законами не мають торкнутися пенсіонерів та переселенців.

Дефіцит в бюджеті України — останні новини

Нагадаємо, у державному бюджеті України бракує майже трильйона гривень навіть на нинішні виплати військовослужбовцям, через що обіцяна нова система фінансового забезпечення досі не запрацювала.

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Кабінет міністрів посилює економію бюджетних коштів через зростання витрат на оборону. Водночас у найближчий місяць уряд планує провести детальний аудит потреб Міністерства оборони.

Раніше повідомлялося, що дефіцит бюджету на армію становить $27 млрд. Міноборони використало ті кошти, які були закладені в бюджет до кінця цього року.

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