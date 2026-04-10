Чи чекати на АЗС на "відкат" цін: експерт назвав головні умови

Є фактори, які змусять АЗС знижувати ціни на пальне / © Associated Press

Реклама

Прогнозувати точні цифри на АЗС зараз неможливо. Ціна на бензин може впасти наприкінці літа, однак лише за декількох умов.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту LIVE «Світ на зламі» заявив, що для зниження цін на пальне необхідно фактори.

Три фактори:

Реклама

зміцнення гривні

зниження світових цін на нафту, хоча б до 80 доларів за барель

стабільна економічна ситуація в Україні

«За цих умов можна очікувати, що вартість пального на українських АЗС почне падати наприкінці літа, або на початку осені», — зазначив він.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Нагадаємо, очільниця уряду Юлія Свириденко пообіцяла, що ціни на пальне почнуть знижуватися.

«Провела зустріч з головою правління НАК „Нафтогаз України“ щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів. Фіксуємо зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні, — заявила вона.

Державна мережа АЗК «Укрнафта» вже відреагувала та розпочала зниження цін. У разі збереження поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження.

Реклама

Українська влада запевняє, що запасів пального вистачить для ЗСУ та посівної, проте експерти попереджають про можливі цінові стрибки, якщо воєнна напруженість на Близькому Сході триватиме до осені.